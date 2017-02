Ein Hang zur öffentlichen Zurschaustellung ist einem Drogenkonsumenten in Altenburg zum Nachteil geraten. Der 32-Jährige war in einem Lokal aufgefallen, als er dort in der Nacht zum Samstag mehrere Joints rauchte. Mehr noch: Er ging im Anschluss auch auf andere Gäste los, teilte die Polizei mit.