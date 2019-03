Altenburg

In den vergangenen zwei Tagen wurde die Aula des Friedrichgymnasiums zum literarischen Salon. An zwei Vormittagen hatten sich literaturfreudige Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 12 eingefunden mit einer Menge Lyrik im geistigen Gepäck, die sie ihren Mitstreitern, Gästen und einer Jury offerieren wollten.

Wettbewerb lässt auf gute Jahrgänge hoffen

Der Vorstand des hiesigen Theatervereins hatte wiederum zum Rezitationswettbewerb aufgerufen und damit eine über zwanzigjährige Tradition fortgesetzt, die es Schülern ermöglicht, sich durch Teilnahme an Klassen- und Schulausscheiden für den Kreiswettbewerb zu qualifizieren. Mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler wurden so seit Start des Wettbewerbs ermutigt, sich mit Lyrik zu beschäftigen. Und hinter jedem Teilnehmer steht ein Deutschlehrer, der mit Engagement, Wissen und Können bei der Gedichtsuche und der richtigen und guten Interpretation hilft.

Dass dies gute Früchte trägt, bewiesen die beiden Wettbewerbstage am Dienstag mit den Klassen 5 bis 8 und am Mittwoch mit den Klassen 9 bis 12. Am ersten Tag zeigten sich besonders die Klassen 5 und 6 stark, ein Beweis dafür, dass in den Grundschulen dafür schon gut gearbeitet wird. Das lässt auf gute Jahrgänge in den nächsten Jahren hoffen.

Texte spiegeln politische Situation und Lebensgefühl wider

Am Mittwoch gab es ausgezeichnete Vorträge vor allem in der Stufe 11 und 12. Es zeigten sich neue Tendenzen. Zum ersten Mal hatten sich Jungen und Mädchen an den Schulen qualifiziert, deren Muttersprache nicht deutsch ist. Sie sprechen Gedichte von Heine und Goethe mit Erfolg und beweisen, wie wertvoll und notwendig sprachliche Integration ist. Das ist ein erfreulicher Fakt.

In keinem Wettbewerb der vergangenen Jahre spiegelte sich in der Auswahl der Texte die politische Situation in der Gesellschaft und das Lebensgefühl und der Lebensanspruch der jungen Menschen so deutlich wider wie diesmal in den Klassen 11 und 12. Das Thema Emigration auch in Verbindung mit Heimat war stark vertreten.

Von Heine und Braun bis zum Poetry Slam

So in Bertolt Brechts „Über die Bezeichnung Emigranten“, für den es den 1. Platz in der Klassenstufe 9 und 10 gab und der so aktuell wirkt, als wäre er für heute geschrieben. Frank Grillparzers „In der Fremde“ und das gleichnamige Gedicht von Heinrich Heine, für den es den 3. Platz in der Klassenstufe 11 und 12 gab, Volker Brauns „Das Innerste Afrikas“, gewürdigt mit dem 2. Platz in dieser Stufe und das Dialoggedicht „Hinter uns mein Land“, ein starker Text, in dem es um parallele Fluchtbegründungen in Syrien 2015 und in Deutschland 1938 geht, überzeugend dargeboten von Frauke Orlick und Elena Fröhner vom Herzog-Gymnasium in Schmölln.

Für den Lebensanspruch junger Menschen steht unter anderem der Poetry Slam „Identität unbekannt“ von Marie Krabacz, ebenfalls vom Schmöllner Gymnasium großartig vorgetragen, die zum vierten Mal am Kreiswettbewerb teilnimmt und die bestätigte, dass sie dadurch süchtig nach Lyrik geworden wäre. Ähnlich äußerte sich auch Paul Zahn von der Reichenbach-Regelschule, der in diesem Jahr zum dritten Mal teilnimmt und von seiner Schuldirektorin, die gleichzeitig auch seine Deutschlehrerin ist, rezitatorisch in der Schule eingesetzt werde.

An diesem Wettbewerb erfolgreich teilgenommen haben wiederum auch Schüler des Ulf-Merbold-Gymnasiums aus dem Nachbarkreis Greiz – aus Mangel an anderen ähnlichen Wettbewerben an ihrer Schule.

Die Auszeichnungen Klassen 5 und 6 1. Platz: Luziefee Neuwirth, Friedrichgymnasium, Altenburg 2. Platz: Robin Bergmann, Spalatin-Gymnasium, Altenburg 3. Platz: Theodor Gerth, Herzog-Gymnasium, Schmölln und Isabella Bauer, Regelschule Gößnitz Klassen 7 und 8 1. Platz: Lehna Köhler, Herzog-Gymnasium, Schmölln 2. Platz: Tabea Brühl, Seckendorff-Gymnasium, Meuselwitz 3. Platz: Richard Jäckel, Friedrichgymnasium, Altenburg und Josephine Marie Oeler, Lerchenberggymnasium, Altenburg Publikumsliebling: Tanja Gomzyakov, Lerchenberggymnasium, Altenburg Klassen 9 und 10 1. Platz: Anna Frank, Friedrichgymnasium, Altenburg 2. Platz: Tina Neumann, Seckendorff-Gymnasium, Meuselwitz und Madlen Schulze, Lerchenberggymnasium, Altenburg 3. Platz: Gina-Marie Hilbig, Regelschule Gößnitz Klassen 11 und 12 1. Platz: Catrin Pengel, Friedrichgymnasium, Altenburg 2. Platz: Rudy Ille, Merbold-Gymnasium, Greiz und Caroline Meier, Spalatingymnasium, Altenburg 3. Platz: Isabell Krauß, Merbold-Gymnasium, Greiz Publikumsliebling: Celine Steinbock, Herzog-Gymnasium, Schmölln

Von Manfred Hainich