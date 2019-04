Lucka

Mit einem stürmischen wie auch verdienten Applaus endete am vergangenen Samstag das „Konzert in den Frühling“ des Jugendblasorchesters Lucka. „Mehr geht nicht“, entschuldigte sich Orchesterleiter André Taube bei den 200 Zuhörern, die noch nicht genug hatten. Zwei Orchesterformationen und der Luckaer Frauenchor boten ein fast drei Stunden dauerndes Programm, das es in sich hatte.

Im ersten Teil des für die ganze Familie gedachten Konzertes hatte das Nachwuchsorchester auf der Bühne Platz genommen. Unter Leitung von Jens Reinhold zeigten die jungen Musiker, dass sich Tuba, Klarinette & Co. selbst Film- und Musicalmelodien entlocken lassen. Mit Ausschnitten aus Aladdin, Iron Man und Sound of Music stellten sie dies temperamentvoll unter Beweis. Doch auch traditionelle Blasmusik hatte die Jugend drauf. Bei der Polka aus der Feder des Orchestergründers Ludwig Hermann Taube glänzten Salomé Lägel, Dana Klingbeil (beide am Flügelhorn) und Konstantin Mieding (Tenorhorn) als Solisten. Mit welcher Hingabe und Begeisterung die jungen Musikerinnen und Musiker dabei waren, ließ selbst die anwesenden langjährigen Instrumentalisten aufhorchen. Kaum zu glauben, dass hier der Nachwuchs musizierte.

Kulturpreis würdigt unermüdliche Nachwuchsarbeit

Gerade die Jugendarbeit bildet die Basis für das Fortbestehen und die Weiterentwicklung eines Musikvereins. Neben anderen haben sich auf diesem Gebiet in Lucka zwei Menschen besonders verdient gemacht, deren Liebe zur Musik auch zum gemeinsamen Lebensglück geführt hat: Grit und Jens Reinhold. Luckas Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn (parteilos) nahm das Konzert deswegen zum Anlass, das Ehepaar mit dem Kulturpreis der Stadt Lucka 2019 auszuzeichnen. „Es gibt Menschen in unserer Stadt, die mehr tun, als sie müssten, die ihre Ideen, ihre Kraft und ihre Zeit in den Dienst des Allgemeinwohls stellen“, hob Backmann die ehrenamtliche Tätigkeit beider hervor. „Mit viel Ausdauer und überaus hohem Fleiß bringen sie Kindern das Musizieren bei.“ Jens Reinhold (39), dessen Vater vor 59 Jahren zu den Gründungsmitgliedern des Luckaer Orchesters gehörte, macht seit mehr als drei Jahrzehnten Musik und ist nun Leiter des Nachwuchsbereiches, der sich unter seiner Regie zu einem harmonischen Klangkörper entwickelt hat. Seine Frau Grit (30) spielt bereits über 20 Jahre in Lucka mit und bildet daneben Kinder auf der Trompete und dem Flügelhorn aus. Außerdem hat sie sich als Sängerin und als Moderatorin städtischer Veranstaltungen einen Namen gemacht. Beide beherrschen mehrere Blas- und Schlaginstrumente und sind überdies im Blasmusikverband Thüringen aktiv. Der lang andauernde Beifall von Publikum und Musikern für diese Ehrung war mehr als berechtigt und sorgte für einen Gänsehaut-Moment.

Zum Finale singen und spielen Jung und Alt gemeinsam

Mit Chorgesang und unter der musikalischen Leistung von André Taube ging es in den zweiten Teil. Fünf Frühlingslieder und den Karat-Klassiker „Über sieben Brücken“ brachte der Frauenchor zu Gehör, bevor schließlich das große Orchester zum Zuge kam. Seine Spielfreude zeigte es unter anderem mit einem Potpourri aus Strauß-Melodien sowie einem flotten Nena-Medley. Als Kontrast dazu erklang die Tangoballade „ Por una cabeza“ aus dem Musicalfilm „Tango Bar“. Am Ende versammelten sich zum Steigermarsch „Glück auf“ noch einmal alle Akteure auf der Bühne. Ein großartiger Nachmittag fand damit einen schönen Abschluss.

Von PATRICK KOWALCZYK