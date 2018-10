„Die hohe Schule der Bambule“ heißt das neue Programm, mit dem das Duo „Weltkritik deluxe“ derzeit die Bühne der „Nörgelsäcke“ in Gößnitz bespielt. Bettine Prokert und Maxim Hofmann verteilen darin gekonnte Benimm-Regeln in Zeiten von Facebook und Co. – und sorgten für begeistertes Premierenpublikum.