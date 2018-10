Windischleuba

Matthias Buhl muss schon ein wenig schmunzeln, als die Sprache auf seinen Start in den neuen Job kommt. Nein, so der Leiter der Windischleubaer Jugendherberge, der den Posten zum Frühjahr übernommen hat, langweilig sei ihm in den zurückliegenden Monaten ganz sicher nicht geworden. Dafür sei dann doch zu viel zu tun gewesen.

Sturmschäden zum Start

„Das hat bereits mit den Sturmschäden durch Friederike angefangen“, erinnert sich der 32-Jährige. Auf gut zehn Metern seien die Dachfirsten und Ziegel des Hauptdachs beschädigt worden und teils im Nebendach eingeschlagen. Glücklicherweise habe die Versicherung den Schaden übernommen.

Abseits solcher unschöner Vorkommnisse galt es, sich in die neue Position einzufügen und das Haus in Schwung zu halten. Allzu viel geändert habe er dabei im Vergleich zu seinem Vorgänger Gerd Herrmann indes gar nicht, betont Buhl. „Ich arbeite auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitern, kehre die Chefposition nicht raus.“

Bienenkästen-Idee liegt auf Eis

Nicht umsetzen konnte er bisher allerdings den von ihm angestrebten Ausbau des Nachhaltigkeitskonzepts des Hauses. Dabei käme die Idee eigentlich gut an: „Ich würde gerne – in Abstimmung mit einem befreundeten Imker – Bienenkästen und entsprechende Schautafeln auf unserem Gelände aufstellen. Dazu könnte man noch ein Quiz für die Kinder anbieten“, umreißt Buhl seine Pläne.

Der Idee, die er als ein „echtes Alleinstellungsmerkmal“ sieht, steht indes die ungeklärte Haftungsfrage im Weg. „Die Frage ist tatsächlich, wer verantwortlich ist, sollte eine Biene einmal zustechen.“ Bis hier Sicherheit bestehe, liege das Vorhaben wohl oder übel auf Eis.

Modernisierung im Hintergrund, Wasserschaden bremst Arbeiten

Und auch an anderen Stellen bleibt einiges zu tun, treibt es dem Herbergsvater mitunter die Sorgenfalten auf die Stirn. Denn während mancher Modernisierungsvorgang – 50 Betten wurden etwa mit neuen Matratzen ausgestattet, immerhin elf Fenster erneuert – leise im Hintergrund abläuft, geht es andernorts nicht so geräuschlos vonstatten. „Ursprünglich war geplant, alle Rundbogenfenster im Kreuzgang zu erneuern“, berichtet Buhl. Stattdessen machte der Herberge ein Wasserschaden in den Bädern einen Strich durch die Rechnung, dessen Beseitigung nun oberste Priorität hat.

Und die nächste Großbaustelle wirft bereits die Schatten voraus: „Mittelfristig müssen wir auch die komplette Heizungsanlage sanieren und auf Gasheizung umstellen. Die alten Nachtspeicheröfen sind nicht mehr zeitgemäß, der Kessel zu klein, die Leitungen zu schmal“, erklärt der Herbergsvater. Und das wird teuer. „Fünfstellig werden wir hier vermutlich nicht bleiben können.“

Geld, das jedoch nicht so einfach zur Verfügung steht. „Weder der Herbergsverband noch die Herberge selbst können einen solchen Betrag stemmen. Es geht nur über Förderung“, verdeutlicht Buhl die Situation. Dabei, das weiß auch er, sei das Projekt „essenziell“ für die Herberge.

Reinboth: Wird mit zweierlei Maß gemessen

Jedoch auch eines, bei dem ihm Unterstützung aus der lokalen Politik sicher ist. „Ich sehe hier auch klar den Kreis mit in der Pflicht“, betont Windischleubas Bürgermeister Gerd Reinboth (CDU) auf Nachfrage. Zwar sei der Herbergsverband wegen eines Erbbauvertrags für die anfallenden Kosten verantwortlich, der Kreis aber nach wie vor Eigentümer des Wasserschlosses – und Profiteur der Modernisierungen.

Dabei werde aus seiner Sicht mit zweierlei Maß gemessen. „Wir stecken Millionen in Lindenau-Museum, Burg Posterstein und das Theater, aber für die einzige Herberge im Kreis, noch dazu eine mit einem so einzigartigen Profil, ist kein Geld da“, macht er seinem Ärger Luft. Der Erbbauvertrag sei zwar rein rechtlich sicher: „Der Landkreis hat hier aber eine moralische Verpflichtung.“ Er wolle sich für eine stärkere Unterstützung einsetzen, kündigt Reinboth an.

