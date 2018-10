Altenburg

Tausende feierten am Wochenende den Tag der Altenburger. Doch das Großereignis hatte auch ungebetene Gäste. Mehrere Personen machten sich in der Nacht zum Sonntag an Mobiliar zu schaffen, das für den Festtag aufgebaut worden war. Schauplatz: der Bereich von Marstall und Schlosspark in Altenburg. Die Polizei war rechtzeitig vor Ort, um zwei Jugendliche zu greifen. Die beiden Tatverdächtigen – 18 und 16 Jahre alt – hatten gegen 0.30 Uhr Bänke und Tische umgeworfen und an einem Verkaufszelt unter anderem diverse Kunststoffabdeckungen beschädigt. Gegen die Randalierer laufen nun Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. Den 16-Jährigen übergab die Polizei zudem direkt an seine Erziehungsberechtigten.

Von OVZ