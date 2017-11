Jugendliche randalieren und attackieren Mieter mit Pfefferspray

Altenburg. Am frühen Samstagabend versammelte sich eine Gruppe Jugendlicher auf einer Freifläche in der Elie-Wiesel-Straße. Das teilt die Polizei mit. Aus dieser Gruppe heraus wurden Knallerbsen und Steine gegen eine Hauseingangstür geworfen. Dies veranlasste einen 58-jährigen Mieter dazu, die Gruppe anzusprechen und zur Ordnung zu ermahnen. Daraufhin wurde der Anwohner unvermittelt von einem circa 16-Jährigen mit Pfefferspray attackiert. Die Jugendlichen ergriffen dann die Flucht. Der 58-jährige erlitt Reizungen an den Augen sowie im Gesicht und musste von Rettungskräften medizinisch versorgt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Von Jens Rosenkranz