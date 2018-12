Altenburg

Im Altenburger Bahnhof-Center ist es am Sonnabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Grund waren mehrere Jugendliche, die sich am Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr dort trotz Hausverbots aufhielten und nach Aussagen einer Zeugin Kunden belästigten, teilte die Landespolizeiinspektion Gera am Montag mit.

Einige Tatverdächtige flüchten vor den Beamten

Weil sich die jungen Leute immer wieder in das Kaufhaus in der Fabrikstraße begaben und für Ärger sorgten, wurde schließlich die Polizei gerufen. Dabei kamen mehrere Beamte zum Einsatz. Die zum Teil flüchtigen Jugendlichen konnten dadurch jedoch gestellt werden. Nachdem vor Ort Personalien aufgenommen und Platzverweise ausgesprochen wurden, gibt es nun ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch.

Von OVZ