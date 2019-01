Meuselwitz

Eine 14-jährige Meuselwitzerin hielt die Beamten in und um die Schnauderstadt zu Wochenbeginn in Atem.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei bereits am Montag bekannt geworden, dass die Jugendliche vermisst werde. Nicht nur die Beamten selbst hielten Ausschau nach dem Mädchen, auch per Pressemitteilung rief die Polizei Zeugen dazu auf, Sichtungen des Teenagers an die zuständige Altenburger Dienststelle zu melden.

Am Dienstagvormittag dann die glückliche Fügung: Kaum war die entsprechende Mitteilung verschickt worden, konnte Entwarnung gegeben werden. Wie die Polizei auf OVZ-Anfrage bestätigte, war die Jugendliche noch am Vormittag auf der Straße gesichtet und entsprechend wohlbehalten aufgefunden worden. Details zum Grund ihres Verschwindens wurden bisher nicht bekannt.

Von bfi