Es tut sich was auf den Kreisstraßen im Altenburger Land – zumindest punktuell. Während zum Beispiel in Zürchau die Beseitigung letzter Flutschäden läuft und dort ab Mittwoch in einem Teilabschnitt voll gesperrt ist, soll 2019 die K 227 in der Ortslage Fockendorf angepackt werden.