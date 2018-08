Altenburg

Ein Jugendlicher hat am Dienstagnachmittag in Altenburg mit einer Druckluftwaffe vier Personen verletzt. Der 17-Jährige sorgte gegen 16.45 Uhr für einen Polizeieinsatz in der Gabelentzstraße. Augenzeugen hatten zuvor beobachtet, wie er dort von einem Garagendach aus mit einer Softair-Waffe in die Umgebung schoss, teilte die Polizei mit. Die Projektile trafen vier andere Jugendliche, die mit leichten Verletzungen ärztlich behandelt werden mussten. Die Beamten konnten den Jugendlichen noch vor Ort aufgreifen – er habe keinen Widerstand geleistet. Er sei leicht alkoholisiert gewesen und musste aufgrund seines Gesundheitszustandes ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem wurden die Eltern verständigt. Nähere Angaben zu den Beweggründen des Tatverdächtigen konnte die Polizei zunächst nicht machen. Softair-Waffen feuern mit Druckluft, die zum Beispiel mit Federn oder Gas erzeugt wird, Kugeln ab. Sie können verletzen, jedoch in der Regel nicht lebensgefährlich.

Von Kay Würker