Altenburg

Feuerwehr und Polizei mussten am Sonntagnachmittag in die Straße Auf den Röhren nahe dem Pauritzer Teich ausrücken. Gegen 17 Uhr war Alarm ausgelöst worden, weil auf einem nicht öffentlich zugänglichen Gelände Flammen loderten. Wie sich herausstellte, hatte ein 17-jähriger Tatverdächtiger dort eine alte Matratze in Brand gesteckt. Was den Jugendlichen dazu antrieb, war zunächst unklar. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, verletzt wurde niemand.

Von LVZ