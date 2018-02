Jugendtreffs in Altenburg, Meuselwitz und Schmölln mit vollem Ferienprogramm

Altenburg. Sportparcours, Kinotag und Faschingsfete: Für die ab Montag beginnenden Winterferienwoche haben die Kinder- und Jugendtreffs in und um Altenburg einiges zusammengestellt, um jede Möglichkeit aufkommender Langeweile entgegenzuwirken. Anmeldungen sind weiterhin möglich.

Der Altenburger Jugendtreff East Side sorgt an vier von fünf Ferientagen für Aktivitäten: Am Montag startet das Ferienprogramm ab 16 Uhr mit Basteln, am Mittwoch wird ab 15 Uhr gemeinsam gekocht und gegessen. Ein Ausflug ins Bowlingcenter Sport & Strikes gibt es am Donnerstag von 16 bis 17 Uhr. Am Freitag bildet der Sportparcours für Acht- bis Zwölfjährige in der Gemeinschaftsschule Erich Mäder von 15 bis 16.30 Uhr den Höhepunkt der Ferienwoche. Am Dienstag bleibt das East Side geschlossen. Anmeldungen sind persönlich im Jugendtreff, per Telefon 03447 487956 oder via Mail jugendtreff.eastside@web.de möglich. „Bei Winterwetter gehen wir rodeln“, teilt der Jugendtreff außerdem mit.

Neben seinen täglichen Angeboten bietet der Jugendtreff Abstellgleis am Montag, 14 Uhr, ein Wii-Sports-Turnier; am Mittwoch ein Besuch der Meeraner Schatzhöhle (Treff 9.15 Uhr Busbahnhof, Kosten 3,50 Euro) und am Donnerstag ab 13.30 Uhr einen arabischen Tag mit selbst zubereitetem Essen und einem arabischen Kinofilm. Die gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendhaus der Johanniter stattfindende Faschingsfete steigt am Freitag von 15 bis 18 Uhr (nur mit Kostüm, Kosten 1,11 Euro) im Bürgerzentrum Nord. Anmeldung und weitere Infos unter 03447 489902.

Im Kinder- und Jugendhaus der Johanniter in Altenburg-Nord (KJH) beginnen die Ferien am Montag ab 14.30 Uhr mit einem Kinotag im Capitol. Am Dienstag geht es um 10 Uhr mit einem Tagesausflug ins Freizeitbad Riff nach Bad Lausick weiter, am Mittwoch folgt ab 10.15 Uhr das Schlittschuhlaufen in Crimmitschau und ein Ping-Pong-Tischtennisturnier ab 15 Uhr. Die Schatzhöhle Meerane wird am Donnerstag ab 12 Uhr besucht. Getroffen wird sich jeweils zu den genannten Zeiten im KJH, zudem ist ein Teilnahmebeitrag von 3 Euro zu leisten. Freitag steht dann noch die Faschings-Party zusammen mit dem Kinder- und Jugendtreff Abstellgleis auf dem Programmzettel. Wer dabei sein möchte, meldet sich unter 03447 83608, via Mail kjh-altenburg@johanniter.de oder direkt in der Liebermannstraße 53 an.

Das Schmöllner Jugendzentrum The Base hält an jedem Ferientag jeweils um 11 Uhr und um 15 Uhr einen Programmpunkt bereit: Der Montag beginnt mit Brotbacken, am Nachmittag folgt ein Billardturnier. Am Dienstagvormittag gibt es eine Kreativwerkstatt, für das Kegeln am Nachmittag sollten Schuhe heller Sohle und ein Euro Teilnahmegebühr mitgebracht werden. Am Mittwoch- und Donnerstagvormittag feiert das „Dinner the Base“ Premiere: Es treten jeweils zwei Teams im Kampf um die „Basesche Kochmütze“ an. Donnerstagnachmittag folgt der Kochshow ein Xbox-360-Turnier. Am Freitag startet um 15 Uhr ein Kickerturnier. Weitere Informationen gibt es im Sozialraum The Base, Finkenweg 11 und unter 0344 9176240 oder base@schmoelln.de.

Ein buntes Angebotspaket hat auch das Schüler-Jugend-Freizeit-Zentrum (SJFZ) in Meuselwitz geschnürt. Zum Wochenauftakt am Montag steht von 10 bis 12 Uhr Bowling im Little Pin auf dem Programm. Treff ist um 9.45 Uhr am Lokal, der Unkostenbeitrag beträgt 3 Euro. Am Dienstag können im SJFZ von 11 bis 14 Uhr eigene Pizzen belegt und gebacken werden, hier wird ein Unkostenbeitrag von 80 Cent fällig. Für Mittwoch ist ein Ausflug in die Eislaufhalle nach Crimmitschau geplant, am Donnerstag können sich die Kinder und Jugendlichen ihr Ausflugsziel gar selbst bestimmen – eine entsprechende Liste liegt im SJFZ aus. Für beide Angebote können Unkosten entstehen, teilt das SJFZ mit. Die jeweils erforderliche Elternerklärung kann persönlich im Zentrum (Am Auholz 17) abgeholt werden. Zum Wochenausklang geht es dann kreativ zu: Von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr können für den Unkostenbeitrag von 2 Euro eigene Lichterketten gebastelt werden.

Von Mathias Schönknecht