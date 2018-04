Meuselwitz - Junge Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Meuselwitz ist eine junge Frau verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kollidierte die 21-Jährige mit einem Auto, das ihr die Vorfahrt genommen hatte, am Freitagfrüh auf der Altenburger Straße. Auf diese wollte ein 66-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Dacia aus der Hainstraße abbiegen und missachtete dabei die junge Frau auf ihrem roten Motorroller. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 21-Jährige schwer und musste durch den Rettungsdienst verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zur Höhe machte die Polizei jedoch keine Angaben.

Von haeg