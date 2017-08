Junge Frau wird mit Fahrzeug von Rasern von der Straße gedrängt

Gerstenberg. Nahe der Ortschaft Gerstenberg kam es am Freitagabend zu einem schwerer Verkehrsunfall. Einer 22-Jährige kamen in einer Kurve zwei dunkle Pkws entgegen, wobei der eine den anderen zu überholen versuchte. Die junge Frau musste ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die beiden Unfallverursacher fuhren ohne Anzuhalten weiter. Kurze Zeit darauf meldeten Zeugen, dass sich die beiden Pkws vermutlich ein Rennen liefern und dazu teilweise versetzt nebeneinander in Richtung der B 93 fuhren. Die 22-jähre blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt, ihr Fahrzeug hatte jedoch Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt gegen die noch unbekannten Raser wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und unterlassener Hilfeleistung.

Von ovz