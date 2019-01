Altenburg

Die Qual der Wahl hatte eine Jury jüngst in Sachen Sportfoto des Jahres 2018. Über 100 Bilder waren auf den Aufruf des Kreissportbundes (KSB) Altenburger Land hin eingegangen. Daraus wählte der größte Dachverband im Kreis etwas mehr als 70 aus, um sie dem siebenköpfigen Gremium vorzulegen.

Siegern und Platzierten winken Preisgelder

Die Aufnahmen mussten sich nun den kritischen Blicken von Ulf Schnerrer und Hendrik Baum (beide KSB), Bernd Wannenwetsch, Petra Pliensch und Claudia Erler (alle Sparkasse Altenburger Land) sowie Landrat Uwe Melzer und OVZ-Fotograf Mario Jahn stellen. Aus diesen Schnappschüssen wählten die Juroren in mehreren Durchgängen schließlich die Sieger und Platzierten in den drei Kategorien Action, Impressionen und Emotionen sowie Kinder- und Jugendsport aus, die sich – je nach Platz – über 200 bis 500 Euro Preisgeld freuen dürfen.

Gekürt werden die Gewinner zur Sportparty am 23. März im Kulturhof Kosma. Dazu werden sie eingeladen, erfahren aber erst an jenem Abend , wo sie gelandet sind.

Im Anschluss werden alle Fotos in einer Ausstellung in der Sparkasse in der Wettiner Straße in Altenburg gezeigt, ehe eine kleinere Auswahl auf Tour durch die Filialen im Kreis geht.

Von Thomas Haegeler