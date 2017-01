Käthe Wittmann freut sich, dass gerade eine Gruppe von Studenten das Viertel zwischen Lindenaustraße und Altenburger Bahnhof auf seine Entwicklungsmöglichkeiten untersucht. Schließlich ist sie in diesem Viertel groß geworden. Die heute 88-Jährige hat viele schöne Erinnerungen an ihre Jugend in der Fabrikstraße 36, aber auch traumatische.