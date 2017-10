Kalender zeigt historische Sichten des Altenburger Bauernreitens

Altenburg. Alexander Vogel hat für historische Themen und die Geschichte ein ausgemachtes Faible. Das spiegelt sich auch in zahlreichen Publikationen aus seinem Altenburger Traditions-Verlag in der Altenburger Niemöllerstraße wieder. Dazu zählen auch Kalender. „Seit 2014 erscheint jedes Jahr ein neuer“, so der 40-Jährige. Historische Stadtansichten waren dort ebenso schon mehrfach Thema, wie beispielsweise im laufenden Jahr die einstige Altenburger Straßenbahn auf alten Fotografien, die bis in die 1920er-Jahre in Altenburg rollte. „Dabei kann ich aus meinem eigenen Fundus sowie dem befreundeter Sammler schöpfen“, so Vogel. Mittlerweile hat sich schon eine kleine Schar von richtigen Sammlern gefunden.

Jetzt ist der aktuelle Kalender für das kommende Jahr, der insgesamt fünfte, auf dem Markt. Thematisch widmet er sich dem 200. Jahrestag des Altenburger Bauernreitens, das im kommenden Jahr gefeiert wird – und damit erstmals einem solchen runden Jubiläum. Dieses Ereignis soll mit einer Neuauflage am 7. Oktober 2018 im Rahmen vom Tag der Altenburger zünftig gefeiert werden.

„Zu sehen sind im Kalender historische Aufnahmen und zeitgenössische Postkarten, die so noch nie in der Öffentlichkeit zu sehen waren“, versichert Vogel. Der Kalender ist in einer Auflage von 250 Stück erschienen. Mit Absicht hat Vogel die Auflage niedrig gehalten, da dieser Kalender etwas ganz besonderes sein soll.

Ab sofort ist er unter anderem in der Schnuphase’schen Buchhandlung zum Preis von 14,99 Euro erhältlich.

Von Jörg Wolf