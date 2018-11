Gössnitz

Der ein oder andere kennt ihn noch: Kalle Pohl. Ein Comedian, der früher in der RTL-Show „7 Tage, 7 Köpfe“ zu sehen war. Am Donnerstag trat er nicht im Fernseher auf, sondern im Kabarett Nörgelsäcke in Gößnitz – live, zum Anfassen und mit viel Sprachwitz im Gepäck.

Ein voller Raum im Kabarett Nörgelsäcke, viel Gelächter und ein kleiner Mann mit Akkordeon auf der Bühne. Gemäß seines Programms „Offen und ehrlich“ war Kalle Pohl – jetzt kommt’s – offen und ehrlich. Der Comedian begann mit seiner Chronik, unterbrach sich allerdings stets selbst, um ausschweifende Anekdoten zu erzählen und ernste Themen aufzugreifen, natürlich gewürzt mit einer großen Prise Humor.

Kasperle muss rappen

So begann er mit dem Sprachwandel, dass sogar ein klassisches Kasperle-Theater nicht mehr bei Kindern ankäme und diese einen rappenden Kasperle bräuchten, um nicht einzuschlafen. Später ging es um den Diesel-Skandal und dass die Menschen auch über Kreuzfahrtschiffe nachdenken sollten, womit er eine Brücke zu Animateuren schlug – manche Ausschweifungen waren dann doch größer als die anderen. Den Leuten gefiel es trotzdem, was die ausgelassene Stimmung auf den voll besetzten Plätzen zeigte.

Mit scheinbaren Selbstgesprächen holte er seine Tante Mimi auf die Bühne, seinen altbekannten Vetter Hein Spack und diverse Politiker, mit denen er ein Interview führte. Das Publikum saß plötzlich nicht mehr im Kabarett, sondern in einer imaginären Talkshow. Auch verstorbene Politiker waren zu Gast bei Pohl, diese aber in der Gestalt seiner Handpuppe, einem Schwein. Er verstellte seine Stimme und ließ das Schwein Willy Brandt sein, der ein paar Witze auf Lager hatte.

Pointe gut, alles gut

Nicht nur gute Gespräche imitierte Pohl, sondern einige Lieder am Akkordeon. „Zwei kleine Italiener“ von Conny Froboess und einiges, das er selbst geschrieben hat, trällerte er und brachte sein Publikum dazu mitzusingen, dafür musste es nur „lala“ können.

Sprachlich schön ging es weiter mit Schillers „Der Taucher“. Ja, richtig gelesen. „Gluck, gluck, gluck und tot“, sagte eine Frau in der vorderen Reihe halblaut, als Pohl die Ballade ankündigte. Selbst der Comedian musste daraufhin loslachen und das ganze Publikum mit ihm. Das wollte Pohl aber nicht so stehen lassen und schmetterte ein paar Verse von Schiller in die Gesichter der Zuschauer. „Schmettern“ ist dabei wortwörtlich zu verstehen, denn die Worte kamen inbrünstig aus ihm heraus. „Na klar sind Balladen nicht gut, wenn man sie einfach so aufsagt. Da muss Action rein!“, kommentierte er seine Darbietung und ließ daraufhin noch ein paar andere Verse über Sportarten, wie zum Beispiel Bun- geespringen, folgen.

„Seine Pointen sind immer so gut“, bemerkte eine Zuschauerin in der ersten Reihe. Und das waren sie, wobei er in seiner Rolle blieb und meistens keine Miene verzog.

Von Nicole Grziwa