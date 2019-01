Altenburg

Ein extrem lauter Knall war am Dienstag gegen 17.50 Uhr über dem Altenburger Land zu hören und hat viele Bürger verschreckt. Laut der Deutschen Flugsicherung München soll es ein Überschallknall eines Düsenjets gewesen sein. Pressemeldungen zufolge könnte es sich um einen Eurofighter aus der Alarmrotte im oberbayerischen Neuburg an der Donau gehandelt haben, der aufgestiegen und in Oberfranken in den Überschallflug gegangen sei. Der Grund des Einsatzes sei eine zivile Maschine, zu der man den Funkkontakt verloren habe. Um welche Maschine es sich handelt, ließ die Luftwaffe zunächst offen. Später hieß es, dass sich das Flugzeug mittlerweile im polnischem Luftraum befinde und der Eurofighter gegen 18 Uhr wieder abgedreht sei. Kräfte des Nato-Partners übernahmen die Maschine.

Ob es sich bei der Maschine über Oberfranken auch um jene über Ostthüringen gehandelt hat, ist im Moment noch unklar. Der Luftwaffe liegt eine Anfrage der OVZ vor, die bis jetzt noch nicht beantwortet werden konnte.

Bei Überschallflügen erreicht ein Kampfflugzeug eine Geschwindigkeit von mehr 1200 km/h . Der dabei entstehende sogenannte Überschallknall ist trotz enormer Flughöhe sehr deutlich am Boden zu hören.

Von Jens Rosenkranz