Altenburg

Der Markt in Altenburg am 1. Mai: Traditionell lädt hierher zum Tag der Arbeit der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) zur Mai-Kundgebung ein. Auch am Mittwoch wurden Bühne sowie diverse Informationsstände von Gewerkschaftern aufgebaut. Das Publikum, das mit rund 200 Personen recht vielzählig den Markt bevölkerte, kam mit ganz unterschiedlichen Motivationen. Manche aus parteipolitischer Überzeugung, andere um gesellschaftlichen Frust loszuwerden. Oder einfach, um ein paar unterhaltsame Stunden zu erleben. Immerhin: Kinder konnten auf einer Hüpfburg ausgiebig toben oder sich am Schminkstand ein neues Antlitz verpassen lassen, während die Erwachsenen den Redevorträgen mehr oder weniger aufmerksam folgten.

Parteien machen Wahlkampf

Grüne, Linke und Die Partei waren mit Ständen präsent. Vor allem, um nochmals für die Urnengänge bei Kommunal- und Europawahl zu werben, wenngleich Die Partei auf kommunaler Ebene bekanntermaßen aus dem Rennen ist, weil es an den nötigen Unterstützer-Unterschriften fehlte. Ausgerechnet die SPD indes hatte am Tag der Arbeit keinen eigenen Stand aufgebaut, was manchem Sozialdemokraten vor Ort ziemlich sauer aufstieß. Die Christdemokraten zeigten in Person von Oberbürgermeister André Neumann Flagge: Er hielt ein umfangreiches Grußwort. Ans Rednerpult trat auch Julia Langhammer aus Erfurt, Gewerkschafterin vom DGB-Bezirk Hessen-Thüringen. Sie übernahm den Hauptpart der Mai-Kundgebung, welche unter dem Motto „ Europa. Jetzt aber richtig!“ stand. Nicht zuletzt ging es dem DGB darum, Rechtspopulisten und Nationalisten in Europa entgegen zu treten und für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu kämpfen. Langhammer machte sich zudem gegen Niedriglöhne stark: „Wir werden dagegen eintreten, dass die Durchschnittslöhne im Altenburger Land um 1000 Euro niedriger ausfallen als andernorts.“

Frühlingsfest-Atmosphäre am Tag der Arbeit

Und nach den obligatorischen politischen Botschaften wurde es fast heimelig und gar nicht mehr kämpferisch. Frühlingslieder vom Gemischten Chor Altenburg kamen bei den Gästen gut an. Auch Bernhard Stengeles musikalische Reise war mehr als unterhaltsam und ließ viele dem kurzen Regenschauer trotzen.

Von Jörg Wolf