Karl Junghannß aus Schwanditz ist erfolgreichster Leichtathlet des Kreises

Schwanditz/London. Der Erfurter Karl Junghannß wurde 13. über 50 Kilometer Gehen bei der Leichtathletik-WM in London, die vor einigen Tagen zu Ende ging. In Wirklichkeit kommt Karl Junghannß aber nicht aus Erfurt, sondern aus dem Göllnitzer Ortsteil Schwanditz. Beim Erfurter LAC trainiert der 21-Jährige, der derzeit der mit Abstand erfolgreichste Leichtathlet aus dem Altenburger Land ist. Und deshalb schauten sich viele Leute aus dem Landkreis am letzten Wettkampftag die 50 Kilometer an, die sonst kaum Leichtathletik gucken und schon gar nicht das ungewöhnliche Gehen.

Das wissen Ute Grimm und Jürgen Junghannß, die Eltern von Karl, ziemlich genau, weil sie von vielen Bekannten angerufen wurden, die sich den Wettkampf am Bildschirm ansahen und anschließend gratulieren wollten. Darunter ehemalige Lehrer von Karl an der Grundschule Altkirchen und dem Schmöllner Gymnasium, Fußballer der Alten Herren, bei denen Jürgen Junghannß kickt. „Die haben alle gesagt, wie spannend so ein langes Rennen sein kann“, erzählt Ute Grimm. Sein ehemaliger Vereinschef vom TuS Schmölln, Wolfgang Götze, übermittelte seine Glückwünsche sogar in einem Brief, der langjährige Vereinskollege Matthias Schnelle kam vorbei, als Karl für zwei Tage in Schwanditz war.

Dorthin, auf den elterlichen Bauernhof, das bekannte Schwanditzer Rittergut, schafft es der junge Mann jetzt nur noch ein- oder zweimal im Monat, seitdem er über die Woche in Leipzig Sportwissenschaften studiert und anschließend von Freitag bis Sonntag in Erfurt trainiert. Übrigens bei Pjotr Zaslavskyy, auf den die Eltern große Stücke halten und vor allem dessen feines Gespür für ihren Sprössling hervorheben.

Mit seiner Prognose, wonach Karl zwischen Rang 10 und 15 einläuft, lag Zaslavskyy auch goldrichtig. Leider konnte der Ukrainer nicht in London sein, als sein Schützling an den Start ging. Bruder Otto Junghannß hielt jedoch telefonischen Kontakt zu ihm und drehte alle fünf Kilometer ein kleines Filmchen, woraufhin Zaslavskyy per Handy Korrekturen übermittelte, die Otto an der Strecke seinem älteren Bruder zurief.

Denn das Rennen verfolgte die gesamte Familie natürlich vor Ort in London. An einer einzigen Stelle hielt es sie dort freilich nicht, wie Jürgen Junghannß der OVZ verriet. „Dazu waren wir viel zu aufgeregt“. Deshalb tigerten sie hin und her und rund um die Strecke, auf der der Junior am Ende schließlich mit 3:47:01 Stunden eine neue persönliche Bestleistung aufstellte. „Das war wunderbar, wir waren stolz und glücklich“, erinnert sich Ute Grimm.

Doch die Eltern freute noch viel mehr, dass ihr Sohn erstmals in einem wichtigen Wettkampf sein ganzes Potenzial abrufen konnte. „Das war toll, er war 100-prozentig zufrieden, noch dazu bei einem WM-Lauf“, freut sich seine Mutti noch Tage später. Denn bei einer solch lange Strecke kann so viel passieren, können muskuläre Probleme schnell die Technik beeinflussen, was dann oft auch zu Disqualifikationen führt. Das Rennen lief zwar super, führte aber dazu, dass Karl zum Schluss auf der letzten Rille ging, Gliedmaßen schon fast taub waren, er auch nicht mehr viel sah und kurz nach den Fernseh-Interview beinahe umkippte, wie Jürgen Junghannß danach erfuhr.

Erfolge werden in der Familie Junghannß nicht an die große Glocke gehängt, auch Karl bleibt bescheiden. „Viele wissen zwar, dass er Leistungssportler ist, die meisten kennen aber seine Erfolge nicht“, erklärt Ute Grimm. Damit ging es vor allem letztes Jahr los, als der erst 20-Jährige überraschend Deutscher Vize-Meister über 50 Kilometer wurde und gleich die WM-Norm erfüllte. 2017 holte er bei den U-23-Europameisterschaften im polnischen Bydgoszcz die Silbermedaille über 20 Kilometer.

Fachleute prophezeien dem Schwanditzer eine große Zukunft. Denn Geher lassen sich Zeit mit den Super-Erfolgen. Der diesjährige Weltmeister Yohann Diniz aus Frankreich ist schon 39 Jahre alt. Das richtige Geher-Alter kommt für Junghannß also noch. Und womöglich damit irgendwann auch eine Olympia- oder WM-Medaille, die dann das kleine Schwanditz in der ganzen Welt berühmt machen.

Von Jens Rosenkranz