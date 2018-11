Altenburg

Die ehemalige Oberbürgermeister-Kandidatin Katharina Schenk strebt nach dem Kreisvorsitz der SPD. Die 30-Jährige kündigte am Donnerstag ihre Bewerbung auf dem Kreisparteitag am 17. November an. „Ich möchte erreichen, dass die Menschen uns als verlässlichen Ansprechpartner wahrnehmen. Das erhöht unsere Sichtbarkeit“, erklärte sie gegenüber der OVZ. Schenk ist City-Managerin in dem von OB André Neumann (CDU) geführten Altenburger Rathaus. SPD-Kreisvorsitzender ist Frank Rosenfeld, der aller Voraussicht nach nicht wieder antritt.

Aktives Parteileben

„Man hat es nicht eben leicht als SPD-Mitglied. Unzufrieden mit der GroKo, Dauertief bei den Wahlen, immer weniger das Gefühl, dass Erfolge überhaupt wahrgenommen werden“, erklärte Schenk. Umso wichtiger sei ein aktives Partei- leben mit regelmäßigen Treffen, die über einen Newsletter klar kommuniziert werden, die Möglichkeit zu diskutieren und gemeinsam etwas für die sozialdemokratische Familie zu erreichen. „Nur wer sich berät und austauscht, voneinander weiß und voneinander lernt, kann neue aktive Mitglieder gewinnen und gemeinsam für vereinbarte Ziele eintreten. Ein aktives Parteileben, auf allen Parteiebenen, sichert die Freude an der politischen Arbeit.“

Größte Baustelle ist Kreistagsfraktion

Von den vielen Baustellen der SPD im Altenburger Land müsste sich Schenk insbesondere um die Kreistagsfraktion kümmern, deren Vorsitzender Dirk Schwerd erst kürzlich zurücktrat, nachdem ihm die übergroße Mehrzahl der Mitglieder die Gefolgschaft verweigerte (die OVZ berichtete). Die Kreistagsfraktion bezeichnete Schenk in ihrer Erklärung als den Arm der Partei, der sozialdemokratische Ideen in reale Politik verwandele. Im Kreistag werde entschieden und umgesetzt, was vorher bloß eine Idee oder eine Richtung war. „Natürlich sind die Mandatsträger/innen in ihrem Mandat frei. Über die SPD-Liste in den Kreistag eingezogen zu sein, bedeutet aber auch, sich in der sozialdemokratischen Familie zu Hause zu fühlen“, sagte sie.

Schenk spricht sich für einen engen Kontakt zwischen Fraktion und Kreisvorstand und gemeinsame Beratungen aus.

Von Jens Rosenkranz