Katharina Schenk will für die SPD ins Altenburger Rathaus einziehen

Altenburg. Katharina Schenk hat einen Tick. Sie backt gern zu den unmöglichsten Zeiten. Besonders nachts und wenn sie Stress hat. „Es ist figurschädlich, aber sehr meditativ“, sagt die SPD-Kandidatin für das Amt des Altenburger Oberbürgermeisters. Dass die 30-Jährige bei nächtlichen Back-Exzessen gut entspannen kann, erklärt sie mit Verweis auf ihr Wesen: „Ich bin sehr intuitiv und spontan, aber dort kommt es genau auf das Gegenteil an. Es geht darum, sich strikt an das Rezept und die Vorgaben zu halten.“

Diese Angewohnheit brachte sie auch auf die Idee zu ihrer ersten Wahlkampfaktion. Dabei tauschte sie auf dem Altenburger Markt ein Rezept für die Backstube gegen Bürger-Ideen für die gute Stube. Weiter ging und geht es mit Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Das knallharte Klinkenputzen hat vor allem zwei Gründe: Zum einen erfährt die Mutter einer knapp zweijährigen Tochter so direkt von den Leuten, was sie bewegt. Zum anderen kommt Schenk nicht aus Altenburg und muss sich bekannter machen.

Was für den politischen Gegner ein gefundenes Fressen war, sieht die Ex-Leipzigerin, die in der sächsischen Kleinstadt Schkeuditz geboren wurde, keineswegs als Nachteil. „Man muss nicht 18 Jahre hier gelebt haben, um OB zu werden“, sagt Schenk, die seit Oktober als persönliche Referentin von Amtsinhaber Michael Wolf arbeitet und als Politikerin nun die Verwaltung von der anderen Seite kennenlernt. Man müsse sich natürlich in Details fit machen. „Aber ein OB ist für den Rahmen und den Plan zuständig.“ Ein Verständnis, mit dem sie sich von ihrem Dienstherrn abhebt. Schließlich neigt Wolf dazu, zu viel auf seinen Schreibtisch zu ziehen.

Eine Distanz, die sich verstärkt, fragt man Schenk danach, wie sie das Rathaus serviceorientierter und bürgerfreundlicher machen will. „Ich kann nicht mehr Geld drucken, aber einen kooperativen Stil mit Landratsamt, Umlandgemeinden und Erfurt pflegen, um den Stand Altenburgs zu verbessern“, erklärt sie. Abgesehen davon stünde der Haushalt für die nächsten zwei Jahre schon, was den Handlungsspielraum einschränke. Deshalb hält sie es auch für die wichtigste Eigenschaft eines Politikers, „offen zu sagen, was nicht geht“. So will sie zwar die Wirtschaft fördern, „aber solange die Gewerbegebiete ringsum nicht voll sind, werden wir keine Riesenansiedlungserfolge feiern“.

Außerdem steht sie für einen anderen Führungsstil, plant – für den Fall ihrer Wahl – in den ersten 100 Tagen mit allen Mitarbeitern zu reden. „Viele fühlen sich nicht anerkannt“, berichtet sie. „Es gibt keine Dienstberatungen und keine Referatsleiterrunden.“ Da ließe sich die Kommunikation verbessern. Überhaupt geht es der Sozial- und Politikwissenschaftlerin und Philosophin (Bachelor- und Masterabschluss) stets um Dialog. Schließlich schwebt der Mensch nicht losgelöst im Raum. Daher geht sie in ihrer noch nicht ganz fertigen philosophischen Doktorarbeit der Frage nach: Ist Gemeinschaft Bedingung für individuelles Glück?

Ein Thema, das eng mit ihrer politischen Arbeit verknüpft ist, die vor knapp zehn Jahren begann. Denn dass jeder seines eigenen Glückes Schmied sei, stimme nun mal nicht ganz, sagt Schenk, die als sächsische Juso-Chefin 2014 auch den Koalitionsvertrag von SPD und CDU in Sachsen mit verhandelte und bis zu ihrem Umzug Anfang Februar über drei Jahre im Leipziger Stadtrat saß. Daher weiß sie wiederum: „Man muss Streit auch aushalten können.“ Dennoch seien ihr Überzeugungen wichtiger als Parteigehorsam. So war sie sich nie zu schade, Leipzigs SPD-OBM Burkhard Jung öffentlich Contra zu geben oder sich gegen den sächsischen Landesvorsitzenden Martin Dulig durchzusetzen und nach drei Jahren die Gemeinschaftsschule zurückzuholen.

Dass sie von außen kommt, ist für die SPD-Frau sogar ein Vorteil. So habe ihr der Umzug geholfen, die Probleme klarer zu sehen. Denn Schenk und ihr Mann brauchten eine Weile, um eine passende Wohnung für sich und ihre Tochter zu finden. „An einigen Stellen ist es fünf vor zwölf, aber noch nicht zu spät“, sagt sie und nennt neben dem fehlenden Wohnraum für Familien Nord als Beispiel. Dort sehe sie für die Entwicklung Altenburgs zur Wohnstadt die größten Chancen. Deshalb dürfe man nicht bei der Umgestaltung des Nordplatzes stehen bleiben.

Dass Altenburg nur eine Durchgangsstation für sie ist, weist Schenk ebenso zurück. „Wir hätten uns nicht den Aufwand gemacht, als Familie umzuziehen für einen potenziellen OB-Posten, der zudem zeitlich begrenzt ist“, sagt die Sozialdemokratin. Vielmehr sei die Skatstadt für ihre Familie ein Platz zum Wachsen. „Wir finden Leipzig zu voll.“ Das Potenzial Altenburgs hat sie schnell erkannt und versteht sich als Botschafterin für eine Wohn-, Bürger- und Heimatstadt. Neben Mann und Tochter hat sie von den Vorzügen auch schon ihre Eltern und ihre Schwester überzeugt. Weitere Menschen sollen ihrem Beispiel folgen und umziehen, um die Attraktivität auch für Investoren zu erhöhen.

Apropos Familie: In dieser findet Katharina Schenk, die eigentlich Journalistin werden wollte, diesen Plan aber wegen des parteipolitischen Engagements aufgab, großen Rückhalt. Besonders bei ihrem Mann Clemens Naumann, den sie bei der SPD kennenlernte und der das Büro des sächsischen Landtagsfraktionschef Dirk Panter leitet. „Wir sind eine richtige SPD-Familie“, sagt sie und findet das vor allem schön, weil dadurch das Verständnis für den Stellenwert der politischen Arbeit da ist. So saß die 30-Jährige bereits zwei Wochen nach der Geburt ihrer Tochter wieder bei einer politischen Podiumsdiskussion. „Da hat mich mein Mann sehr unterstützt.“ Demzufolge sei das angepeilte Amt auch ein Familienprojekt. „Er kann beurteilen, was es bedeutet, OB werden zu wollen.“

Sollte das nicht klappen, hofft Schenk, dass einer der siegreichen Mitbewerber ihre Qualifikationen anerkennt und sie entsprechend einsetzt. Schafft sie es aber, Altenburgs erste Oberbürgermeisterin zu werden, sollte sich niemand wundern, wenn es künftig im Rathaus öfter Kuchen und Kekse gibt.

Von Thomas Haegeler