Altenburg

Auch wenn im Schnitt jede Woche drei neue Baustellen den Verkehr in Altenburg behindern, geht es diesen Sommer im Vergleich zu Vorjahren doch recht glimpflich ab. Denn die nach dem Wochenende aktuellen acht Straßensperrungen oder Verkehrseinschränkungen auf dem Gebiet der Skatstadt sind deutlich weniger als in den Spitzenjahren 2017 und 2012, als zeitweise an doppelt so vielen Stellen gebaut wurde. Zu den derzeit nervigsten Sperrungen zwischen Zschechwitz, Paditz und Ehrenberg, die mit weiten Umwege verbunden sind, gesellen sich nächste Woche noch die Kauerndorfer Allee, die Brüdergasse und die Terrassenstraße.

Die Verkehrsänderung mit den weitreichendsten Folgen ist dabei die Kauerndorfer Allee. Allerdings wird die Bundesstraße nur zwei Tage zur Einbahnstraße – und zwar am Mittwoch und Donnerstag. Betroffen davon ist zudem nur das Stück zwischen Eisenbahnstraße und Rasephaser Straße, das an jenen Tagen aufgrund von Arbeiten an der Bahnbrücke lediglich stadtauswärts nutzbar ist. So lange wird der Verkehr laut Stadtverwaltung über Leipziger Straße, Wettinerstraße und Offenburger Allee umgeleitet. Einzig LKW müssen einen weiteren Weg über die Ortsumfahrung B7/B93/B180 und Münsaer Straße auf sich nehmen. Die Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert.

Auf eine beliebte Abkürzung auf dem Weg in die Innenstadt müssen Autofahrer ab Dienstag für eine Woche verzichten. Denn bis voraussichtlich 31. Juli wird der obere Teil der Brüdergasse zwischen Johannisstraße und Tiefgarage wegen Gebäudesicherungsarbeiten für den Verkehr gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung ins Zentrum führt über die Johannisvorstadt, die Puschkinstraße und die Schmöllnsche Vorstadt.

Das kleinste Problem verursacht die Terrassenstraße. Diese ist nur am Donnerstag voll gesperrt und auch nur im Bereich der Hausnummern 10 bis 20. Grund hierfür: Es steht ein Kran auf der Straße.

Von Thomas Haegeler