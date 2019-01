Altenburg

In der Skatstadt hat es sich wohl endgültig ausgegurrt und ausgegackert: Der am 16. Februar diesen Jahres geplante Altenburger Taubenmarkt wird nicht stattfinden. „Den Beschluss haben wir als ausrichtender Kreisverband der Rassegeflügelzüchter Altenburger Land schon im Oktober gefasst, mit dem traditionellen Taubenmarkt auszusetzen“, sagt Vorstandsmitglied und Cheforganisator des Marktes, Hans-Jürgen Groß. Die Gründe hierfür liegen vor allem in der mangelnden Beteiligung von ausstellenden Züchtern.

Mangelnde Beteiligung

„Als Verband haben wir zwar noch rund 190 zahlende Mitglieder in unseren Reihen. Aber davon ist auch nur etwa ein Drittel richtig aktiv, sprich, nimmt mit seinen Tieren an Ausstellungen teil“, argumentiert Groß. Zudem liege das Durchschnittsalter der Mitglieder bei etwa 70 Jahren – einem Alter, in dem sich nur noch wenige die Strapazen solcher Ausstellungen bei Wind und Wetter im Freien antun wollen und können.

„Wir haben in unseren Reihen zwar auch einige jüngere Züchter. Aber die sind dann beispielsweise arg in ihren Berufen eingebunden und haben deshalb keine Zeit, noch ehrenamtlich solche Ausstellungen zu besuchen oder die zu organisieren“, sagt Groß, der mit seinen 63 Jahren ebenfalls schon zu den Jüngeren unter den Zuchtfreunden zählt und zuletzt quasi allein die umfangreichen Organisationsaufgaben für den Altenburger Taubenmarkt inne hatte. „Da stoße ich als Einzelkämpfer auch gesundheitlich an meine Grenzen.“

Langer Abstieg

Mit dem Markt, dessen Geschichte bis weit ins 19. Jahrhundert zurück geht, ging es in den letzten Jahren stetig bergab. „Zum letzten Markt 2018 waren nur noch rund 20 Aussteller präsent. In diesem Jahr wären es noch weniger gewesen, weil wir schon einige Absagen bekommen haben. Und das machte dann doch keinen Sinne mehr, weil ein Züchter auf solchen Märkten ja auch Ausschau nach neuen Tieren halten will und eigene Überbestände hofft, los zu werden.“ Ebenso herbe Schläge für die Traditionsveranstaltung seien die mehrfachen Absagen diverser Marktauflagen in den vergangenen Jahren wegen der drohenden Geflügelpest oder wegen zu hoher Tierschutzauflagen für das ausgestellte Geflügel gewesen.

Eine Lösung dieser schwerwiegenden Probleme ist auch nicht in Sicht. Weshalb Hans-Jürgen Groß sogar so weit geht, dass der Taubenmarkt nicht nur für ein Jahr pausiert, sondern ganz in Altenburg verschwinden wird. „Man muss doch nicht drumherum reden, sondern muss auch zur Kenntnis nehmen, dass sich an den Gegebenheiten wohl nichts ändern wird. Was sich auch schon seit Jahren eigentlich andeutete“, sagt der Züchter ernüchtert.

Tradition bis 1876

Aus Altenburg würde so eine weitere lange Tradition, die sowohl bei erwachsenen wie auch kleinen Besuchern sehr beliebt war, ersatzlos verschwinden. „Die Stadt verliert ein echtes Aushängeschild mit einer langen Tradition“, sagt Groß. In Altenburg sind die ersten Taubenmärkte aus dem Jahr 1814 überliefert. Der erste Markt in der heute gängigen Art fand im Jahr 1876 statt. „Nur während der Weltkriege sowie in der jüngeren Vergangenheit wegen der Vogelgrippe fielen sie aus“, weiß Groß. Hunderte Händler aus ganz Mitteldeutschland machten den Altenburger Taubenmarkt zu einer ganz wichtigen Adresse – nicht nur in Züchterkreisen.

Von Jörg Wolf