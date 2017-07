Für Theaterliebhaber beginnt am Montag eine zehnwöchige Zeit der Enthaltsamkeit. Denn mit der allerletzten Aufführung am morgigen Sonntag in Gera verabschiedet sich das 300-köpfige Ensemble des Altenburg-Geraer Theaters in die Sommerpause. Für die OVZ traditionell Anlass, mit dem Intendanten Kay Kuntze (51) ein Resümee zu ziehen.