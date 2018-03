Kein Blitzer! Altenburger Land bekommt Mautsäulen

Meuselwitz/Nobitz. An diesen Anblick werden sich die Autofahrer erst gewöhnen müssen: An den Bundesstraßen im Altenburger Land werden in den nächsten Wochen insgesamt vier Kontrollsäulen für die Lkw-Maut aufgestellt. Geplant sind die Säulen an der B 7 in Nobitz, an der B 180 in Meuselwitz zwischen Brossener Dorfstraße und Landesgrenze in Fahrtrichtung Zeitz, an der B 180 in Kriebitzsch zwischen Hauptstraße/Altenburger Straße und Hainstraße in Fahrtrichtung Meuselwitz und an der B 93 in Ponitz zwischen Lindenallee und Zwickauer Straße in Richtung Altenburg. Das teilte die zuständige Firma Toll Collect mit.

Ab dem 1. Juli wird auf allen deutschen Bundesstraßen die Lkw-Maut erhoben – mit Hilfe der Kontrollsäulen. Bundesweit etwa 600 Stück werden vorbeifahrende Laster erfassen. Die vier Meter hohen Säulen basieren auf einem ähnlichen Funktionsprinzip wie die Kontrollbrücken auf den Autobahnen. Sie stehen neben der Fahrbahn und erstellen jeweils ein Übersichts-, ein Seitenansichts- und ein Kennzeichenbild. Die Säule vergleicht die Daten mit denen des Rechenzentrums und erkennt, ob eine gültige Einbuchung vorliegt und ob alle Angaben korrekt gemacht wurden. Ist alles in Ordnung, sollen die Bilder sofort gelöscht werden. Die Säulen sind keine Blitzer.

Mautpflicht besteht auf Autobahnen und ausgewählten Bundesstraßen für Fahrzeuge und -kombinationen ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Busse sind davon ausgenommen.

Von Sophie Aschenbrenner