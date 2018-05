Etwa jeder Dritte muss gehen, lautete die Botschaft der Geschäftsleitung im April. Seitdem ist die Belegschaft der Meuselwitz Guss Eisengießerei in Sorge. Weil die jüngste Verhandlungsrunde scheiterte, traten die in der Gewerkschaft organisierten Mitarbeiter am Donnerstag in den Warnstreik.