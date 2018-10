Angesichts der langen Hängepartie um das Hotel Altenburger Hof glaubt Oberbürgermeister André Neumann (CDU) nicht mehr an eine zeitnahe Wiedereröffnung. „Ich frage erneut nach einem Termin bei den Eigentümern, man wird mich höflich bei Kaffee und Kuchen zum Gespräch empfangen, aber ich werde nichts erreichen“, sagte der Rathauschef jüngst im Wirtschafts- und Finanzausschuss auf eine entsprechende Nachfrage des Stadtrats Christian Götze (CDU-Fraktion). Zu dieser Meinung komme er aufgrund der Erfahrungen und Schilderungen seines Vorgängers Michael Wolf (SPD), der mehrfach Versuche in diese Richtung unternommen hatte.

Zudem geht Neumann davon aus, dass der Altenburger Hof der Skatstadt nur bei Großveranstaltungen an wenigen Tagen im Jahr wirklich fehlt. Aus Gesprächen mit den Altenburger Hoteliers wisse er, dass sie dauerhaft kaum die als gesund geltende Auslastungsquote von 60 Prozent ihrer Betten erreichen, erklärte der OB. „Es steht damit infrage, ob der Altenburger Hof das Allheilmittel für den Tourismus ist.“ Im Zuge des derzeit in Arbeit befindlichen Integrierten Stadtentwicklungskonzepts favorisiere er eher, „kleine individuelle Hotels zu fördern“ als große.

Aufgrund dessen wollte FDP-Stadtrat Detlef Zschiegner wissen, ob sich die Stadt nicht dessen bewusst sei, dass man durch das Fehlen eines solchen Hotels eine positive Entwicklung gefährdet. So hätten die Bustouristen, die im Altenburger Hof abgestiegen seien, zwar nicht viel für ihre Reise bezahlt, seien aber dennoch durchaus kaufkräftig gewesen, so der Liberale. „Es sind stattliche fünfstellige Beträge, die mir als Einzelhändler dadurch fehlen“, so Zschiegner, der das anhand von Schweizern illustrierte, die gleichnamige Taschenmesser gekauft hätten, weil die durch den schwachen Euro hier günstiger seien als daheim. Ähnliches gelte auch bei zahlungskräftigen Holländern. „Das ist eine Belebung des Einzelhandels, manche Touristenströme kriegen wir nicht anders.“

Man kenne das Problem, sagte Neumann dazu. „Aber wir haben keine Handhabe.“ Daher müsse man sich in Altenburg überlegen, „welche Art von Hotels“ man haben will. „Den Bustourismus können auch die Hotelpension Treppengasse, das Hotel Am Roßplan und andere machen.“