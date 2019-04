Altenburg

Bis zu zehn Millionen Euro vom Bundesforschungsministerium für das Altenburger Land: Diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Die Bewerbung der Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land Metropolregion Mitteldeutschland (WAMM) habe es nicht bis ans Ziel geschafft, teilte der Verein am Donnerstag mit. Das WAMM-Konzept wurde nicht für die Umsetzungsphase ausgewählt, nachdem es im März einer Jury präsentiert worden sei. Zuvor hatte es die Wirtschaftsvereinigung immerhin in die Finalrunde geschafft: Aus 105 Anträgen im Wettbewerb „Wandel durch Innovation in der Region (WIR)“ war die Bewerbung Anfang 2018 unter die letzten 32 gewählt worden (die OVZ berichtete). Ziel des Altenburger Konzeptes ist die Verbesserung der Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit im ländlichen Raum. Im Fokus stehen metall- und kunststoffverarbeitendes Gewerbe, Landwirtschaft und Kultur. Trotz des Ausscheidens sei die WAMM entschlossen, an Teilstrategien festzuhalten und dafür weitere Förderprogramme zu prüfen. An dem Ansinnen, die Stärken der Region weiterzuentwickeln, habe sich nichts geändert.

Von OVZ