Meuselwitz

Ordentliche Besucherzahl, kurzweilige Unterhaltung beim Sport und eine alles andere als kleine Spendensumme: Das Benefizturnier des FSV Meuselwitz geriet am Sonnabend zum vollen Erfolg.

13 Teams im sportlichen Wettstreit

Vereinspräsident Christopher Köhler zeigte sich zum Ende der Veranstaltung sichtlich zufrieden. „Es lief wirklich sehr gut“, freute er sich nicht zuletzt mit Blick auf den Verlauf der gleich zwei Turniere, die in der Schnaudertalhalle ausgespielt worden waren. Mehrere Nachwuchsmannschaften – acht Teams aus der Altersklasse der F-Jugend und zudem vier aus dem G-Jugend-Bereich – traten im Tagesverlauf gegeneinander an.

Sieben-Meter-Krimi im Finale

Der FSV selbst war mit zwei Teams vertreten. Am Ende des Tages konnte sich in der G-Jugend-Gruppe der FSV Gößnitz durchsetzen. Wenig überraschend, wie Köhler befand. „Sie haben für ihr Alter wirklich überragend gespielt“, lobte er die Nachwuchskicker aus dem Pleißestädtchen.

Deutlich enger verlief dagegen der Kampf um den Spitzenplatz beim F-Jugend-Turnier. Dort stand zum Finale ein echtes Lokalderby auf dem Programm: Die Kicker des ZFC Meuselwitz traten gegen die Gastgeber an – und fanden in der regulären Spielzeit keinen Sieger. Erst im Sieben-Meter-Schießen setzten sich die Zipsendorfer durch.

Spenden sollen noch diese Wochen an Empfänger

Rund 300 Besucher, so Köhlers Schätzung, hätten zwischen 9 und 15.30 Uhr in der Halle vorbei geschaut – und kräftig gespendet. Inklusive größerer Zuwendungen von örtlichen Gewerbetreibenden seien beim Turnier, dem zugehörigen Spendenmarathon und durch den Verkauf von Speisen und Getränken über 5000 Euro zusammen gekommen, konnte Köhler bilanzieren.

Zu jeweils gleichen Teilen fließt das Geld nun an das Altenburger Kinderheim „Sonnenland“, das Kinderhospiz „Bärenherz“ in Markkleeberg sowie in die Jugendarbeit des Vereins. Noch in dieser Woche soll die Übergabe der Schecks erfolgen – damit das Geschenk noch vor Weihnachten bei den Empfängern ist.

Von Bastian Fischer