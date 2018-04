Missbrauch in Meuselwitz - Kinderpornos auf Computern – 29-Jähriger zu Haftstrafe verurteilt

Weil er zwei kleine Mädchen jahrelang missbraucht und dabei fotografiert hat, soll ein 29 Jahre alter Mann für vier Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Gera verurteilte ihn nach Angaben einer Sprecherin am Donnerstag wegen Kinderpornografie und sexuellen Missbrauchs von Kindern in 26 Fällen. In zwei davon handelte es sich um schweren Missbrauch. Der Mann hatte die Aufnahmen auch anderen angeboten. Die Taten ereigneten sich zwischen 2012 und 2017 in Berlin und Meuselwitz (Kreis Altenburger Land).

Der 29-Jährige hatte die Vorwürfe im Prozess eingeräumt. Ein Polizist hatte als Zeuge berichtet, dass bei dem Beschuldigten in großem Umfang Computer, Laptops, Festplatten und andere Datenträger sichergestellt wurden. Darauf entdeckten die Ermittler 12 520 Bild- und 730 Videodateien, die zum Teil kinder- und jugendpornografisches Material enthielten.

Gericht, Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung hatten sich darauf verständigt, dass bei einem Geständnis der Strafrahmen zwischen dreieinhalb und viereinhalb Jahren liegen werde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von LVZ