Altenburg/Gera

Das Ende September vom Landgericht Gera gegen einen Altenburger gefällte Urteil wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern ist rechtskräftig. Das teilte Behördensprecherin Silke Hollandmoritz auf OVZ-Nachfrage mit. Folglich muss der 23-Jährige nun für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. So lange wird der Skatstädter, der sich über Jahre an seinen Nichten vergangen hat, dort aber nicht bleiben. Schließlich saß er bereits seit Februar in Untersuchungshaft, was auf seine Strafe angerechnet wird. Zudem kann er nach zwei Dritteln vorzeitig entlassen werden, wenn er sich gut führt.

Nebenklage zieht Revision zurück

Dass das Urteil nicht gleich vollzogen werden konnte, lag laut Hollandmoritz an der Revision, die einer der Vertreter der Nebenklage eingelegt hatte. Dabei handelt es sich nach OVZ-Informationen um den Altenburger Rechtsanwalt Wilfried Grafen, der dazu mit Verweis auf seine Verschwiegenheitspflicht jedoch nichts sagen wollte. Nach dem Hinweis des Landgerichts, dass die Revision gegen die Strafhöhe durch die Nebenklage nicht zulässig und daher wenig erfolgversprechend ist, nahm Grafen diese zurück, was zur Rechtskraft des Urteils führte.

Familientragödie wird sichtbar

Bei dem mehrtägigen Prozess offenbarte sich nicht nur eine Familientragödie, sondern es war teilweise hoch hergegangen. Zunächst hatte sich der 23-Jährige den Unmut des Vorsitzenden Richters und der Staatsanwältin zugezogen, weil sein Verteidiger ein Geständnis angekündigt und man sich deswegen auf eine Höchststrafe von vier Jahren geeinigt hatte, man ihm dafür aber jedes Wort aus der Nase ziehen musste. Hatte er anfangs nur einen Bruchteil der ursprünglich über 90 angeklagten Taten an seinen damals fünf- bis 13-jährigen Nichten eingeräumt, waren es später 41.

Gericht ordnet keine Therapie an

Für diese 41 sexuellen Übergriffe, die sich alle zwischen August 2013 und Februar 2018 in der Wohnung seiner Mutter und damit der Oma der Mädchen abspielten, wurde er zwar verurteilt, von einer Unterbringung in der Psychiatrie und einer Therapie wegen pädophiler Neigungen sah die Kammer ab, was zu Streit führte. Dabei war im Laufe des Prozesses zutage getreten, dass er einige Jahre zuvor bereits wegen sexueller Übergriffe auf Kinder aufgefallen war. Da er zu dieser Zeit selbst erst 13 Jahre jung und damit nicht strafmündig war, blieb das jedoch ohne Folgen.

Staatsanwaltschaft, Nebenkläger und Verteidigung hatten eine psychiatrische Therapie als sinnvoll angesehen. Die Strafkammer sah jedoch weder im Verhalten des Angeklagten, noch in dem psychiatrischen Gutachten eine ausreichende Grundlage, dies anzuordnen. Dafür muss der Altenburger an eines seiner Opfer noch 5000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Von Thomas Haegeler