Wintersdorf

Dicke Luft am Haselbacher See: Der dortige Kiosk mit Freisitz mit dem Namen Kreuzotter wird nach Auffassung von Bauexperten illegal betrieben. Schon am 26. April erließ das Bauordnungsamt des Landratsamtes gegen den Betreiber Frank Friedrich eine Nutzungsuntersagung, weil für den dort errichteten Kiosk nebst nachträglich errichteten Bauten keine Baugenehmigung vorliegt. Zudem sollen sich Teile der vom Betreiber genutzten Fläche bis ins Landschaftsschutzgebiet erstrecken.

Der Betreiber allerdings wehrt sich dagegen und beruft sich auf seine schon 15 Jahre währende Tätigkeit am Haselbacher See und ein damit erwachsenes Gewohnheitsrecht – und führt vor allem die Beliebtheit seines Kiosk an, zu dem auch eine vor allem bei Kindern sehr beliebte Hasen-Rennbahn gehört. Es ist eine scheinbar unendliche Geschichte, bei der am Ende nur Verlierer dastehen könnten.

Genehmigung für mobilen Kiosk 2003 erteilt

Rückblende: Im Jahr 2003 suchte die noch eigenständige Gemeinde Wintersdorf für den in eigener Hoheit stehenden Haselbacher See händeringend eine Aufsicht für den Parkplatz, der sich auch um die Reinhaltung des Strandes kümmert. Zugleich durfte er dort einen mobilen Kiosk betreiben und die Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung behalten. „Dabei handelte es sich aber ausdrücklich um die Genehmigung eines mobilen Kiosks“, betont Ortsteilbürgermeister Thomas Reimann (Regionale), der vor 15 Jahren den Vertrag mit Friedrich und dessen damaliger Lebensgefährtin geschlossen hatte.

Die Jahre gingen ins Land, die Kreuzotter wuchs und wurde stetig ausgebaut und erweitert. Dass es sich ursprünglich um ein mobiles Geschäft handeln sollte, räumt im OVZ-Gespräch auch Betreiber Frank Friedrich durchaus ein. „Aber wir wollten es doch nur unseren Kunden und Besuchern so angenehm wie möglich machen“, beteuert Friedrich, der selber einräumt, „von den rechtlichen Sachen als Bürger keine Ahnung“ zu haben. Zudem habe er den Eindruck, „dass mich manche am See nicht haben wollen“.

Nachdem Wintersdorf Meuselwitz beigetreten war, nahm das dortige Bauamt die Kreuzotter genauer unter die Lupe und stellte fest, dass einerseits die im Bebauungsplan gezogenen Grundstückgrenzen nicht eingehalten worden waren, Teile des Kioskareals gar ins Landschaftsschutzgebiet ragten und es überhaupt keine verbindliche Baugenehmigung gibt, sondern lediglich befristete Ausnahmegenehmigungen.

Ausnahmegenehmigungen wurden mehrfach verlängert

Und die wurden gleich mehrfach verlängert. Zuletzt, wie der Leiter des mittlerweile von der Stadt Meuselwitz hinzugezogenen Fachbereichs Bauordnung und Denkmalschutz des Landratsamtes, Kunz Gelbrich, berichtete, eine auf drei Jahre befristete Ausnahmegenehmigung, die bis 17. Juli 2017 lief. „In den drei Jahren wurde der Betreiber verpflichtet, ein verbindliches Bauleitplanungsverfahren zu beantragen und anzuschieben, was aber bei der Stadt Meuselwitz als Inhaber der Planungshoheit nicht geschah“, so Gelbrich.

Aber nicht nur der Betreiber Frank Friedrich ist hier offensichtlich einiges schuldig geblieben, auch die Stadt Meuselwitz und hier speziell der Stadtrat. Denn auf eine allerletzte gesetzte Frist für einen Antrag reagierte der Betreiber Ende Januar 2018 dann doch. „Formlos habe ich am 29. Januar 2018 einen Antrag zur Änderung des Bebauungsplanes gestellt. Zudem habe ich die städtischen Flächen komplett geräumt und nutze nur Bereiche, die dem Forst gehören“, sagt Friedrich. Solche Beschlüsse müssen aber durch den Stadtrat, der so ein Ansinnen billigen oder ablehnen muss. „Der Tagesordnungspunkt wurde aber von Sitzung zu Sitzung immer wieder verschoben. Dabei muss sich der Stadtrat doch klar positionieren und Farbe dazu bekennen, ob man das will, oder nicht“, so Gelbrich. Nun soll der Punkt im November erneut auf die Tagesordnung kommen, was zumindest der Meuselwitzer Bürgermeister Udo Pick und Bauausschusschef Bernd Herzmoneit dem Landratsamt versicherten.

Neu-Landrat Melzer hält Nutzungsuntersagung aufrecht

Parallel zu dieser Hängepartie aber mahlten die übergeordneten Mühlen des Landratsamtes weiter, das angesichts des unveränderten rechtlosen Zustands in der Kreuzotter am 26. April die Nutzungsuntersagung aussprach. Und die hält auch Neu-Landrat Uwe Melzer aufrecht, so dass der rechtsfreie Raum bestehen bleibt. Durchsetzen muss allerdings die Stadt als Eigentümer des Areals die Verfügung. Oder sich doch noch einigen.

Welchen Weg das Verfahren jetzt noch nimmt, ist völlig offen. Denn die Fronten scheinen verhärtet.

Von Jörg Wolf