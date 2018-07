Gieba

Seit einigen Jahren findet im Sommer ein Wochenendcamp für Kids und Teens auf dem Gelände der Evangelisch-Lutherisch Kirchgemeinde in Gieba statt. Organisiert und unterstützt wird das Camp von ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeitern der Kirchgemeinden Gieba/Zumroda und der Brüdergemeinde aus Gößnitz. Die Kinder und Mitarbeiter zelten und leben gemeinsamen für drei Tage. Geschichten aus der Bibel werden mit Theater, Musik, allerlei Sport und Spiel, Handwerk und Kunst erfahrbar gemacht.

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Sommercamp geben, für das sich Interessenten jetzt anmelden können. Es findet vom Freitag, 17. August, bis Sonntag, 19. August, statt. Die Anreise am 17. erfolgt zwischen 16 und 17Uhr, das Ende ist am 19. August gegen 13.30 Uhr vorgesehen. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf zehn Euro.

Im Mittelpunkt des Camps steht das gemeinsame Erleben, das einander Wahrnehmen und Respektieren. Im letzten Jahr ging es im Prinzip um das „Begeistert sein“. Ausgangspunkt war die Geschichte eines Zauberers, von dem in der Bibel berichtet wird. Besondere Begeisterung rief eine Feuershow am ersten Abend hervor, in welcher die Kinder Limbo unter einer brennenden Stange tanzen durften. Besonders beliebt waren die Geländespiele, in denen stets Teamwork gefragt ist.

Beim Yugger-Spiel dürfen die Kinder unter Einhaltung von Regeln mit riesigen Schaumstoffwaffen aufeinander einschlagen. Ziel ist es, den Yugg, der nur von den Läufern transportiert werden darf, in den Eimer des Gegners zu bringen. Wer nicht Läufer ist, ist Kämpfer und muss entweder den eigenen Eimer oder den eigenen Läufer beschützen oder natürlich den gegnerischen Läufer außer Gefecht setzten und deren Eimer freihalten.

Wer Lust bekommen hast, kann sich für das Camp anmelden – entweder telefonisch (034493 71516), per Post (Fam. Herbst, Podelwitz 42 in 04603 Nobitz) oder per Email (AnjaHerbstSchmidt@web.de). Die Anmeldung sollte bis spätestens 11. August erfolgen und folgende Informationen enthalten: vollständiger Name, Adresse und Telefonnummer.

Von ovz