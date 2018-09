Großstöbnitz

Die Großstöbnitzer Kirche erstrahlt nach ihrer Restaurierung in neuer Farbe. Zu diesem Anlass wird am Samstag, den 29. September, um 15 Uhr in der Kirche die Kirchweihe sowie das Erntedankfest mit einem Gottesdienst gefeiert.

Die Restaurierung hatte fünf Monate gedauert. Der Fachbetrieb der Denkmalpflege Rinn & Volkland aus Eisenberg hatte diese größtenteils ausgeführt. Die Malerarbeiten übernahm der Betrieb Schwarzer aus Großstöbnitz. Außerdem halfen viele Freiwillige beim Aus- und Wiedereinräumen der Kirchenbänke und bei vielen anderer Zu- und Nebenarbeiten.

Restaurierung kostete insgesamt 65 000 Euro

Die Innensanierung, organisiert vom Vorsitzenden des Gemeindekirchenrates Gerd Sparbord, wurde durch allem durch Spenden finanziert. 10 000 Euro kamen von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, weitere 10 000 Euro vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege. Auch der Kirchenkreis Altenburger Land spendete 10 000 Euro. 5000 Euro stammen aus Lottomitteln des Freistaates Thüringen und 5000 Euro kamen von der Stadt Schmölln.

Zudem gab es viele weitere Spenden, zum Beispiel von der württembergischen Paten- und Partner-Kirchgemeinde Enzberg, von der hiesigen Firma Elektrowärme Thomas und vielen Großstöbnitzer Familien. So konnten die Gesamtkosten in Höhe von 65 000 Euro getragen werden.

Von Pia Siemer