Es sind große Pläne, die derzeit in der integrativen Kita „Pusteblume“ in Altenburg geschmiedet werden: Ein großer Neubau soll in den kommenden zwei Jahren entstehen, die Kinder auf deutlich erweitertem Gelände ein breites Angebot erhalten. Die Altenburger Lebenshilfe, Träger der Einrichtung, will dafür tief in die Tasche greifen.