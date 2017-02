Lucka. Es ist laut am Dienstagmorgen in der Luckaer Kita „Kleeblatt“. In das Kindergewusel mischen sich immer wieder Hammerschläge, in regelmäßigen Abständen wird die Bohrmaschine angeworfen. Der Grund: Umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten, die das in die Jahre gekommene Gebäude auf den neuesten Stand bringen sollen.

Die bereits 1972 erbaute Einrichtung hat die Schönheitskur dringend nötig, weiß auch Bauamtsleiter Gerd Eichhorn. „Die Elektroleitungen, die Türanlagen, der Brandschutz – das alles entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen.“

Umso umfangreicher sind nun die Arbeiten, die in mehreren Abschnitten umgesetzt werden sollen. So installieren die Arbeiter im derzeit laufenden ersten Bauabschnitt im Gebäude neue Brandschutztüren, die bei Alarm selbstständig schließen und so den Brandherd abriegeln. Zudem wird die Brandmeldeanlage im gesamten Komplex vernetzt: Die anrückende Feuerwehr weiß dann punktgenau, in welchem Gebäudeteil ihr Einsatz gefragt ist.

Für verbesserte Sicherheit des Nachwuchses sind auch die restlichen Türen im Gebäude aufgerüstet worden: Ein sogenannter Fingerklemmschutz und Feststellvorrichtungen verhindern schmerzhafte Verletzungen bei plötzlich schließenden Türen. Zudem soll im Eingangsbereich eine Gegensprechanlage mit elektronischer Türöffnung installiert werden, die das Betreten der Einrichtung durch Fremde ausschließt. Obendrauf wird auch das Leiterzimmer erneuert und auf Vordermann gebracht. Bis Mitte März sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, teilt Amtsleiter Eichhorn mit.

Aber auch danach wird munter weiter gewerkelt. Neben einer Instandsetzung der Gruppenräume im Obergeschoss – für den alten, oft rissigen Bodenbelag wird neues PVC verlegt, die Decken werden abgehängt und Kabel neu verlegt – sollen auch die Sanitärräume der Betreuer deutlich aufgehübscht werden. Im letzten Bauabschnitt will man sich schließlich der Außenanlage widmen. Dort müssen die Abdeckungen der Lichtschächte erneuert, die Wegebefestigungen verbessert werden.

Die Kosten für das Projekt fallen entsprechend aus: Rund 460 000 Euro sind insgesamt veranschlagt. Der Löwenanteil wird aus Fördertöpfen bereit gestellt, die Stadt selbst beteiligt sich mit knapp 155 000 Euro an den Arbeiten.

Noch bis mindestens 2019 müssen sich die 159 Kinder und 21 Erzieherinnen auf Einschränkungen durch die parallel zum laufenden Betrieb durchgeführten Arbeiten einstellen. Kita-Leiterin Daniela Marzelin gibt sich trotz Lärm und Dreck jedoch entspannt. „Auch die Eltern zeigen großes Verständnis für die Maßnahme“, berichtet sie, und erklärt: „Letztlich kommt alles ja den Kindern zugute.“

Von Bastian Fischer