Klasse Stimmung beim Pohlhoffest in Altenburg

Altenburg. Daheeme is daheeme – das ist wohl eine gute Beschreibung für das diesjährige, bereits 12. Pohlhoffest der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG) am Samstag. Viele Besucher hatten sich von den morgendlichen Schauern nicht abbringen lassen und sich trotzdem auf den Weg gemacht. Dabei war für Jung und Alt alles dabei. Neben einer Hüpfburg, Reitponys, Kinderschminken, diversen Kinderspielen, einem Karikaturisten und Co. hielten auch Torwandschießen, ein Ballonwettbewerb und eine Tischtennisplatte die Generationen zum gemeinsamen Spielen an. Die SWG hat mit ihren Ständen und Darbietungen für einen rundum kurzweiligen Nachmittag gesorgt. Dabei lockte das alljährliche Fest der SWG nicht nur die eigenen Mieter in den Park. „Es ist unser Jahresfest für die Mieter, aber auch Interessierte von nah und fern sind jedes Jahr dazu eingeladen“, sagt Frank Muskowsky von der SWG. Das Fest ist für die SWG, die Mieter und auch die Stadt Altenburg schon Tradition geworden und viele freuen sich in den Wochen davor bereits auf die Veranstaltung, mit der die SWG zeigen möchte, wie gut das Zusammenleben in vielen Altenburger Wohnungen funktioniert. „Das Fest kommt jedes Jahr gut an und dieses Jahr haben wir auch noch Glück mit dem Wetter“, meint eine Gruppe von Mietern bei Kaffee und Kuchen. Und dabei haben sie nicht Unrecht. Die Stimmung ist klasse, der Pohlhofpark schon am frühen Nachmittag voll und eine kleine Blaskapelle, die durch die Tischreihen wandert, untermalt das Fest mit Musik.

Von Lena Rath