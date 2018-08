Pahna

Freitagnachmittag. Am Haupteingang des Campingplatzes in Pahna summt es wie in einem Bienenstock. Bis unters Dach beladene Autos von erholungswilligen Neuankömmlingen warten darauf, dass sich die rot-weiße Schranke für sie hebt und der Urlaub offiziell beginnen kann. Für Rita und Klaus Seliger fängt so – mindestens – jedes Wochenende an. Seit über 35 Jahren...

Die lange Hauptstraße hinter, links weg, ein Stückchen noch geradeaus und dann noch mal links beginnt Schneise 3 und weitere 25 Meter später das kleine Reich des Gößnitzer Ehepaares. Die „87“ steht laminiert hinter der Heckscheibe des Wohnwagens und der samt Vorzelt seit 1994 an dieser Stelle. „Aber breit gelatscht haben wir alles schon viel länger“, merkt Klaus Seliger an und grinst. Damals hätten noch viele der großen Pappeln gestanden, statt der breiten Hecke, die inzwischen ringsrum den Platz der Seligers eingrenzt. „Die hat sich selber gepflanzt“, merkt der 83-Jährige an, „und wir haben sie gelassen.“ Sie hätten bloß dafür gesorgt, dass sie immer hübsch aussah – und irgendwann einen schönen Bogen hinein geschnitten, als grünen Eingang in ihr Paradies.

Auf 110 Quadratmetern inklusive Stellplatz für’s Auto gegenüber haben es sich die einstige Herrenmaßschneiderin und der ehemalige Feinmechaniker gemütlich gemacht. Am Vorzelt baumelt eine bunte Lichterkette, in die Hecke haben sich eine Schar LEDs gewebt, die in der Dämmerung zu leuchten beginnen. Auch im Inneren des Wohnwagens hat alles auf wenig Raum seinen festen Platz – wobei sie das winzige Bad eher als Abstellkammer und zum Duschen die öffentlichen Waschhäuser des Campingplatzes nutzen. Auch einen Teil ihrer Küche hat die Mutter eines Sohnes ganz pragmatisch ausgelagert und spült unter freiem Himmel ab. „Ja und was machst du, wenn es regnet?“, hätten sie Freunde mal gefragt. Die 80-Jährige grinst verschmitzt: „Ja nix, hab ich gesagt. Das erledigt sich doch dann von selbst mit dem dreckigen Geschirr.“

Dass sie mal als Dauercamper in Pahna landen würden, gründet auf einem Zufall und der Überzeugungskraft ihres Mannes, erinnert sich Rita Seliger. Damals in den 1960er-Jahren hätte ihr Klaus sich ein Zelt geliehen, um mit ihr an der Müritz zu urlauben. „Da mach ich nicht mit, hab ich gesagt. In so einem Mini-Zelt schlafen und Essen auf dem Campingkocher zubereiten. Nicht mit mir!“ Sie fuhren letztlich doch – und hatten einen „Bombenurlaub“.

Die Evolution zum Dauercamper nahm ihren Lauf und fand in Pahna ihren Dreh- und Angelpunkt. „Pahna haben wir zufällig kennengelernt durch einfach mal baden gehen im Tagebaurestloch“, erinnert sich die 80-Jährige. Schnell gesellte sich ihr kleiner Wohnwagen zu den aufgebauten Zelten dazu. Bis zur Wende nur im Sommer, ab Anfang der 1990er für immer, denn Ganzjahrescamping war nun erlaubt.

Verbrachten Sie früher noch ganze Wochen am Stück hier, nimmt Pahna inzwischen „nur“ noch die Wochenenden in Beschlag – und zwar ganz selbstverständlich. „Ich könnte mir nicht vorstellen, an einem Freitagnachmittag, an dem ich gesund und munter bin, nicht hier her zu fahren“, betont Rita Seliger. „Das ist für uns eine Gesetzmäßigkeit.“

Ankommen, durchlüften und erstmal eine Runde baden gehen – besonders letzteres macht für die Seniorin dieses besondere Lebensgefühl in Pahna aus. Schon ihr Sohn, später die Enkelin und auch die Ur-Enkelin hätten in diesem See schwimmen gelernt. Auch ohne Stützräder fahren konnten die jüngeren Generationen zuerst auf dem Platz. Das hat Tradition, genau wie das kleine Ritual am Morgen, ohne das kein Tag von ihr beginnt.

Direkt nach dem Aufstehen schlüpft sie in ihren Badeanzug und geht eine Runde schwimmen. „Für meinen Mann ist das nichts“, erzählt sie schmunzelnd. Der decke in der Zwischenzeit lieber den Tisch, koche Kaffee und röste die Frühstücksbrötchen – auf dem Gasherd, in einer speziellen Pfanne mit Mini-Backrost aus DDR-Zeiten. „So eine finden sie heute nirgendwo mehr!“

Während sie erzählt und ihr Blick über ihr kleines Idyll schweift, merkt man, wie vor ihrem inneren Auge tausende Erlebnisse und Ereignisse vorbeiziehen. Unzählige fröhlich gefeierte Feste, gemeinsame Stunden mit ihrem Mann, Campingnachbarn, die im Laufe der Zeit zu Freunden wurden, und natürlich mit ihrer Familie.

Dieser Nachmittag wird sich ebenfalls wie selbstverständlich in diesen Erinnerungsschatz einfügen. Auf der Wiese vorm Zelt hat sich ein zweiter Tisch unterm Sonnenschirm dazu gesellt, denn es gibt guten Grund zum erweiterten Kaffeetrinken. Ihr 80. Geburtstag am 16. Juli möchte gefeiert werden. Drei Generationen Seligers sitzen schließlich beisammen. Auch ihre 17-jährige Ur-Enkelin aus Leipzig wird später noch dazu stoßen, genau wie andere Camper, die mal kurz zum Gratulieren vorbei kommen. „Schön ist das“, sagt die Jubilarin und etwas, wofür sie dankbar sei. „Viele unserer Freunde, die mal ringsrum ihre Plätze hatten, mussten aus Altersgründen aufhören. Wir sind froh, dass es bei uns gesundheitlich – wieder – geht.“

Doch so tief das Ehepaar auch mit „seinem“ Pahna verwurzelt sein mag, ihre Goldene Hochzeit 2007 feierten die Seligers zwar groß, aber außerhäusig in Taupadel. Aus Platzgründen, im wahrsten Sinne: „Zu unserem 50. Hochzeitstag hatten wir 50 Gäste. Mein Mann ist ja Sportler. Die hätten nun wirklich nicht alle auf unseren Platz gepasst.“

Von Maike Steuer