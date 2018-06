Altenburg

Im Verkehrsgarten an der Altenburger Liebermannstraße herrschte am Mittwoch wieder ordentlich Verkehr: Die besten Mädchen und Jungen aus den vierten Klassen bei der diesjährigen Fahrradausbildung ermittelten in einem Finale ihre Kreismeister. „So ein großes Finale ist in Thüringen einzigartig und auch ein richtiger Höhepunkt für die besten Mädchen und Jungen in den jeweiligen Schulen“, so Monika Meister von der mit ausrichtenden Kreisverkehrswacht mit Blick auf das 24. Kreisfinale.

Insgesamt durchliefen in diesem Schuljahr 691 Kinder aus zwei Förderzentren sowie 21 Grundschulen die obligatorische Fahrradausbildung durch zwei Präventionsbeamtinnen der hiesigen Polizeiinspektion. 41 Viertklässler fielen durch die Prüfungen, 35 machten überhaupt nicht mit. „Das sind schon bedenkliche Zahlen“, konstatierte Meister.

66 Finalisten hatten volles Programm zu bewältigen

Am Mittwoch wurden allerdings durchweg gute Ergebnisse erzielt, wie die Expertin einschätzte. Drei Stationen hatten die insgesamt 66 Finalisten zu bewältigen: Fahrerische Beherrschung des Drahtesels war in einem Hindernisparcours gefragt, eine theoretische Prüfung abzulegen sowie mehrere Defekte an einem Fahrrad zu finden.

Dafür gab es Punkte. Und die kleinen Pedalritter warteten voller Spannung auf die Auswertung und Kür der Sieger sowie Platzierten bei den Jungen sowie Mädchen. Immerhin sind die beiden Kreismeister beim Landesausscheid in Erfurt dabei, zu dem die Landesverkehrswacht einlädt. Jubeln konnte Flora Hupe von der Grundschule Posa, die sich vor Charlotte Langer (GS Gößnitz) und Salome Lägel (GS Lucka) durchsetzte. Und bei den Jungen hatte Noah Neumerkel (GS Schmölln) vor Sven Splitt (GS Schmölln) sowie Paul Gräfe (GS Nobitz) die Nase vorn.

Von Jörg Wolf