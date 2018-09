Altenburg

Ein Brand kleineren Ausmaßes musste am Dienstag im Altenburger Stadtwald gelöscht werden. Gegen 17 Uhr hatte eine Spaziergängerin das Feuer bemerkt, das sich auf einer Fläche von etwa zwei mal zwei Metern ausgebreitet hatte. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Die Spaziergängerin hatte zuvor drei bis vier Jugendliche im Alter von etwa 12 bis 14 Jahren bemerkt, die sich in Richtung Käthe-Kollwitz-Straße entfernten. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten allerdings keine Jugendlichen festgestellt werden, berichtete am Mittwoch die Polizei.

Von OVZ