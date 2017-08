Kleiner Lasse dankt auch den Wintersdorfern

Als die Wintersdorfer Judoka im vergangenen Dezember vom Schicksal des kleinen Lasse erfuhren, war klar, dass sie helfen werden. Der damals vierjährige Erfurter, der Judo in Stotternheim lernt, war zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt. Die hiesigen Judoka und weitere Helfer beteiligten sich an der großen Typisierungsaktion, um einen passenden Knochenmarkspender zu finden.