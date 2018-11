Altenburg

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagabend gegen 20.45 Uhr an der Bushaltestelle Theaterplatz. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr der 35-jährige Fahrer eines Ford-Kleintransporters mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Rosa-Luxemburg-Straße in Richtung Theaterplatz. Wegen des zu hohen Tempos kam er rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem stehenden Bus der Thüsac Personennahverkehrsgesellschaft. Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit. Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher ein Atemalkoholgehalt von 1,12 Promille gemessen und daher im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Verursacher wurde eingeleitet.

Von ovz