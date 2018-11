Ob Sportler, Heimatfreunde, Züchter oder Historikerfans – das kulturelle Leben in Rositz ist reich. Das zeigen vor allem die 27 Vereine, die sich in dem einstigen Chemiearbeiterort angesiedelt haben. Alles in allem bescherten sie der Gemeinde weit über 30 eigene Veranstaltungen. Auch 2019 ist da einiges zu erwarten.