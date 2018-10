Altenburg

Was haben über 1000 Liter getrunkenes Bier mit der neuen Kletterspinne des Förderzentrums „Erich Kästner“ in Altenburg-Nord zu tun? Die Antwort ist simpel: Erst wurde gebechert, damit die Kinder nun klettern können.

Über 15 000 Euro für Förderzentrum „Erich Kästner“

Denn der Reinerlös vom 17. Oktoberfest des Rotary Club Altenburg floss vollständig in das neue Spielgerät, wie Präsident Thomas Schramek stolz betonte: „Über 15 000 Euro sind zusammengekommen, was sich fast exakt mit den Anschaffungskosten für die Kletterspinne deckte.“ Und so konnte – keine vier Wochen nach der zünftigen Sause in der Tenne der Altenburger Brauerei – das gesammelte Geld zur Freude der Schüler bereits verbaut werden.

Ausverkauftes Haus mit 700 Gästen

Um die 700 Gäste feierten am 28. September in bayerischer Manier mit Brotzeittellern, halben Hendln, Haxn und Brezn für den guten Zweck. Eine Mordsgaudi für 25 Euro pro Nase, die dieses Jahr „ohne Zwischenfälle und mit bestens gelauntem Publikum“ über die Bühne ging. „Auffällig viele junge Leute und fast alle in Dirndl und Lederhose“ sorgten laut Schramek für ein ausverkauftes Haus.

Das traditionsreiche Event mit wechselhafter Geschichte scheint eine Eigendynamik entwickelt zu haben, die bereits ihre Schatten bis ins nächste Jahr wirft. „Bereits am Tag danach hatten wir die ersten Anfragen für 2019.“ Auf den Dörfern hätten manche Organisatoren von kleineren Oktoberfesten ihre Termine sogar extra verlegt, um am 28. September bei der rotarischen Variante dabei sein zu können.

Von Maike Steuer