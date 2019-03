Altenburg

Bei Lara waren es Oma und Opa, bei Anij nur der Opa und bei Finn ein Kumpel, weshalb er diesen herrlichen Frühlingssamstag lieber im Speisesaal des Lerchenberggymnasiums verbringt, als draußen im Sonnenschein. Sie alle eint die Begeisterung für einen Sport, den viele „als Spiel für alte Männer“ assoziieren, wie auch der 12-jährigen Schülerin schon aufgefallen ist.

Dass die Begeisterung für Kartenspiele und vor allem für den Skat aber durchaus auch in der U20-Fraktion ihre Fans hat, dafür sind die 35 Kinder und Jugendliche als Teilnehmer der diesjährigen Thüringer Meisterschaft der beste Beweis.

Jüngste Teilnehmerin ist erst acht Jahre alt

Allen voran das Küken der Runde, die gerade einmal achtjährige Lina. Zusammen mit zehn anderen „Aischgründern“ ist sie heute Morgen zeitig aufgestanden, um rechtzeitig vom mittelfränkischen Neustadt an der Aisch an ihrem Tisch in der Skatstadt zu sitzen. Dass sie bereits in der ersten Klasse von den Karten fasziniert war, daran ist Mama Rita Gabriel nicht ganz unschuldig. „Sie kümmert sich um den Nachwuchs bei uns im Verein. Mein älterer Bruder spielt auch. Da habe ich einfach mitgemacht“, erzählt das aufgeweckte Mädchen. Gewinnen sei zwar mega, aber der Spaß an der Sache noch wichtiger, schiebt sie nach und Vereinskollege Johannes nickt.

Während Lina schon ein kleines Ass im Skat drücken ist, flattern dem Zwölfjährigen bei seinem ersten Turnier schon die Nerven. „Ich war vorher ganz schön aufgeregt, aber alle sind hier total entspannt“ – auch Mike Hettfleisch.

Neuer Rekord für Thüringen

Obwohl als neuer Jugendwart des Deutschen Skatverbandes (DSKV) der Strippenzieher im Hintergrund der Veranstaltung, überwiegt seine Freude am regen Interesse des Spielernachwuchses am Turnier. „35 Teilnehmer ist ein neuer Rekord für Thüringen. So viele hatten wir noch nie“, betont er.

Rechnet man die Gäste aus Neustadt, Meerane oder Chemnitz jedoch raus, zeichnen 14 Mitspieler aus Altenburg und der Region ein ernüchternderes Bild. Umso wichtiger ist es Hettfleisch, den Skat stärker in die Schulen des Kreises zu tragen und wieder mehr junge Menschen für das Spiel der Skatstadt zu begeistern.

Mehr Skat AGs an den Schulen

„Wäre schön, wenn es auch an anderen Schulen eine Skat AG gäbe und nicht nur am Lerchenberg“, wünscht er sich. In dieser ist auch Lara zwei Mal die Woche zu finden. „In den Ferien spiele ich sogar noch häufiger, teilweise jeden Tag.“

Für die Meisterschaft hat sie sich keine Strategie überlegt, wobei: „Nicht so viele Punkte in der ersten Serie zu haben, ist gar nicht verkehrt. Dann sitzt man in der zweiten Serie nicht mit den Besten an einem Tisch.“

Keiner geht leer aus

Ob Platz auf dem Treppchen oder nicht – leer geht letztlich keiner aus, dafür trägt der Jugendwart Sorge. Ein „Überlebenspaket“ aus Sporttasche, Gummibärchen, Trinkpäckchen und weiterem Süßkram hat er für jeden Teilnehmer geschnürt und zahlreiche Sachpreise zusammengetragen.

Küken Lina sichert sich am Ende mit nur vier Punkten Rückstand den dritten Platz bei den Bambinis – und erklärt jedem, der will, in einem reizenden YouTube-Video wie kinderleicht das Reizen beim Skat ist.

Und die Gewinner sind... Jugend 1. Vincent Wilhelm, SC 18 und weg aus Altenburg, 2028 Punkte 2. James Motsou Pillasch, SC Gute Laune Ilmenau, 1723 Punkte 3. Florian Mothes, SC Altenburger Buben, 1577 Punkte Schüler 1. Hannes Kress, Aischgründer, 1801 Punkte 2. Linus Peppermüller, Aischgründer, 1767 Punkte 3. Vadim Becker, Aischgründer, 1368 Punkte Bambini 1. Jennifer Becker, Aischgründer, 576 Punkte 2. Janek Hofmann, Meerane, 568 Punkte 3. Lina Gabriel, Aischgründer, 564 Punkte

Von Maike Steuer