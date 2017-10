Körperverletzung und Nötigung – Bewährungsstrafe für Altenburger

Häusliche Gewalt ist ein präsentes Phänomen im Altenburger Land. Das spiegelt sich sowohl in der Kriminalitätsstatistik als auch in den Erfahrungen der Opferhilfeorganisation Weißer Ring wieder. Am Amtsgericht Altenburg erhielt ein Schläger nun die Quittung: Ein Jahr und sieben Monate Haft auf Bewährung.