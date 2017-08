Kohlebahn Meuselwitz bei Tagen der Industriekultur dabei

Die Kohlebahn in Meuselwitz erwartet am kommenden Sonntag zahlreiche interessierte Gäste aus dem Großraum Leipzig. Denn beim Tag der Industriekultur Leipzig ist der Kohlebahnverein erstmals mit von der Partie. Organisiert wird die Veranstaltung, die am Wochenende bereits ihre fünfte Auflage erlebt, vom gemeinnützigen Verein Industriekultur mit Sitz in Leipzig.